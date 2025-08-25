La investigación judicial por estafas a socios de Belgrano avanza, por estas horas, con nuevos detenidos y nuevas medidas procesales.

La causa, instruida por el fiscal Franco Pilnik, investiga a una organización integrada por cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, sospechados de utilizar datos de tarjetas de créditos robadas para la compra de abonos en la web del club de Alberdi.

Según la investigación, tras concretarse las operaciones, los verdaderos titulares de los plásticos desconocieron los consumos, lo que derivó en que Belgrano no recibiera los fondos correspondientes pese a que los socios involucrados ya habían asistido a los partidos.

El caso derivó luego en la detención de uno de los presuntos integrantes de la banda y en la apertura actuaciones contra al menos 500 socios que habrían utilizado este mecanismo para acceder a la compra de entradas y beneficios.

En este contexto, la defensa de uno de los acusados, a cargo del abogado Juan Cruz Soria Cangiano, aseguró que su representado se presentó de manera voluntaria ante la policía y que demostrará su inocencia. “Tenemos los elementos necesarios para desvirtuar la acusación”, expresó el letrado.

El Club Atlético Belgrano, por su parte, ya había sancionado a socios y socias involucrados en estas maniobras, luego de detectar movimientos sospechosos en su sistema de abonos online y presentar la denuncia penal correspondiente.