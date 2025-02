Edgar Bacchiani, dueño de Adhemar Capital SRL, comenzó a ser juzgado este viernes en la Cámara Décima del Crimen de Córdoba por 49 denuncias. Bacchiani y su empresa están acusados por estafa, asociación ilícita, intermediación financiera no autorizada y lavado de activos.

Adhemar tiene su sede principal en Catamarca y contaba con varias sucursales en Córdoba, Tucumán y otras provincias.

Según la acusación, realizada por la fiscal Valeria Rissi, Bacchiani era dueño de Adhemar Capital SRL y montó una sucursal en la ciudad de Córdoba.

El imputado captaba víctimas para que aportaran grandes sumas de dinero para ser invertidas en criptodivisas a cambio de cuantiosos intereses. El “trader god”, como se hacía llamar, prometía retornos del 13% al 18% mensual en dólares. Las estafas datan desde 2020 hasta 2022.

Sin embargo, ni los intereses mensuales ni el capital invertido en criptoactivos les fueron devueltos a sus clientes. Los montos aportados por los más de 50 damnificados alcanzan, en algunos casos, los 200.000 dólares.

Para la defensa, Bacchiani no estafó y argumenta que tan solo incurrió en incumplimiento contractual. Asimismo, esgrimieron que el imputado no había participado en los hechos, pues él no había contactado personalmente con los damnificados.

En relación con la existencia de la estafa, el juez Peralta concluyó que existen fuertes indicios para considerar que, desde un inicio, el imputado habría planeado no cumplir con las obligaciones contraídas, de modo que la maniobra se trataba de una estafa y no de un mero incumplimiento contractual.