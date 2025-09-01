El Juzgado de Control y Faltas N.º 7 de Córdoba dictó una condena de tres años de prisión efectiva contra Florencia Belén Mercado, por integrar una organización delictiva y cometer múltiples estafas mediante el uso no autorizado de tarjetas de crédito y débito en al menos 32 ocasiones.

De acuerdo con la acusación presentada por el fiscal Franco Pilnik, Mercado formaba parte de una estructura organizada que operaba comprando entradas para eventos deportivos —especialmente partidos de fútbol— y pagando cuotas sociales del club Instituto Atlético Central Córdoba, utilizando datos de tarjetas pertenecientes a terceros, quienes desconocían totalmente estas transacciones.

La conexión de la imputada con esta actividad ilegal se habría dado a través de su vínculo con el grupo barrabrava conocido como “Los Ranchos”, perteneciente al club Instituto.

Aprovechando esa relación, ofrecía a socios del club pagarles la cuota mensual o gestionar abonos a un costo inferior al oficial. A cambio, recibía una comisión por cada operación, lucrando con el esquema.

El acceso a los datos de las tarjetas era facilitado por Javier Martín Ocampo, señalado como uno de los líderes de la organización. Ocampo, quien se desempeñaba en un supermercado, presuntamente extraía la información sensible de los clientes para luego ser utilizada en las maniobras fraudulentas.

Su situación judicial —al igual que la de Micaela Daiana Mercado, también involucrada— se dirimirá en un juicio ordinario, ya que ambos rechazaron acogerse al procedimiento abreviado.

Las consecuencias de este accionar fueron múltiples: en algunos casos, los titulares de las tarjetas vieron afectado su patrimonio, y en otros, fue el propio club quien sufrió pérdidas económicas, dado que los pagos eran anulados cuando los consumos eran desconocidos por los dueños de las tarjetas.

En su fallo, el juez José Milton Peralta destacó el perjuicio causado a la institución deportiva, señalando que “el club fue víctima de quienes deberían ser su base de confianza: los socios, pilares fundamentales para su desarrollo tanto social como deportivo”.

Como parte de una medida reparatoria, Florencia Mercado efectuó un depósito de dos millones de pesos a favor del club Instituto, en concepto de resarcimiento por los daños económicos provocados por su accionar.