El plenario de Cuerpos Orgánicos de ADIUC informó que se definió convocar a un paro universitario este martes 21 de octubre. La medida, tomada junto al gremio no docente, implica la no asistencia a los puestos de trabajo.

Mediante un comunicado, desde el gremio precisaron que la decisión se toma por “la demora de Conadu en confirmar la fecha de la medida de fuerza anunciada el viernes pasado, y vencido el plazo legal para la promulgación de la Ley de Financiamiento Universitario”.

Además, criticaron la actitud de indiferencia del Gobierno Nacional respecto “a los sólidos consensos sociales expresados en las calles y en el Congreso”.

De esta manera, la jornada nacional de lucha incluye el paro del martes y acciones de visibilización para el miércoles 22 de octubre con pegatina de afiches y campaña en redes sociales.