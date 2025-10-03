Estreno teatral: "Dos reinas y una corona"

Viene el fin de semana, estamos en primavera y los estrenos teatrales en Córdoba están a la orden del día, por lo que para fomentar el teatro independiente, como lo hacemos en SRT Media desde hace décadas, quisimos conocer en detalle el estreno que se viene.

La tercer nueva propuesta de la compañía teatral EnCitado Producciones, se estará presentando los domingos de octubre, con temática de suspenso y abordando la conflictiva relación entre una mujer a la que el destino no le ha jugado una buena pasada y ha encontrado en su hijo, una excusa para descargar sus culpas.

Arthur, es un hombre que ha llegado a la madurez de su vida agobiado por sus malas decisiones y decide iniciar terapia por consejo de su madre, sin conocer el objetivo que ella tiene y la nueva terapeuta. Las sesiones serán el punto de partida hacia un final jamás imaginado.

El desafío de poder sanar culpas, y el interrogante de quien es el verdadero culpable en un círculo vicioso es el contexto que interpelará al público entre suspenso, humor y sarcasmo.

En declaraciones al programa FUERTE Y CLARO de Canal 10 y el streaming de SRT Media, Juan Abraham director, guionista y libretista, nos contó sobre lo que se va a estrenar el próximo día domingo en el Espacio Máscara, su obra “Dos reinas y una corona”.

“Estamos muy contentos de hacer este estreno en esta sala tan linda que es Espacio Máscara. Generalmente hacemos todos los estrenos acá, digamos como una cábala y nuestra compañía, En Citado Producciones, hace este tercer estreno del año, en este caso con libro y dirección mía y nos acompañan, me acompañan en realidad, artistas que son de acá de Córdoba y muy talentosas, con mucha trayectoria dentro del teatro independiente, Melisa Savino, Soledad Pineda y Cristina Cortez.

“Dos reinas y una corona”, ¿de qué viene, de qué se trata?, le consultamos y el Director nos contó que “el público no se va a encontrar con ninguna historia de época, no hay reinas con corona precisamente. Hacemos alusión en realidad a una obra de suspenso, un vínculo, en realidad un thriller donde la relación, los vínculos, los círculos viciosos son el nexo que van desarrollando a través de toda la obra, entre una madre que ha tenido una circunstancia muy desgraciada en su vida y le echa la culpa a su hijo en realidad.”

“Ese vínculo desde el útero y toda la transición es con lo que el espectador se va a encontrar, por momentos con humor, sarcasmo, con algo muy poético también, pero lo lindo de esto es siempre disputar la realidad, o sea, lo que se va a encontrar el público y a esto quiero hacer alusión, porque viste que todos decimos vengan a ver que esta obra está buena, es que se va a apelar mucho y el público se va a identificar con cuestiones de la vida, de todos los días, sobre todo las dificultades para atravesar puentes”, remarcó Abraham.

Y quienes son hijos de madres saben bien de esos vínculos que son tan especiales entre la madre y los hijos varones, en este caso atravesados por una circunstancia como decía Abraham, no muy feliz.

“Dos reinas y una corona” en Espacio Máscara ubicado en Santa Fe 920 los espera con una propuesta teatral “esta obra, que estrenamos este domingo 5 de octubre a las 20 y continuamos los próximos domingos y también vamos a estar el viernes 31 que es Halloween, ese día vamos a cerrar con las funciones y esperamos continuar próximamente”, nos señalo Abraham.

“Las entradas las pueden conseguir a través de la página de Espacio Máscara en Instagram y al teléfono celular 351-372-66-79.

Un interesante propuesta del Teatro Independiente para disfrutar en “esta zona muy transitada, estamos acá sobre la calle Santa Fe con todos los barrios cercanos, tenemos Alberdi, tenemos el Centro, tenemos Alto Alberdi y me parece una linda oportunidad los domingos después de terminar el fin de semana regocijarnos, llenarnos el alma con una obra que les va a llegar muy profundo y sobre todo con una entrada muy popular porque cuesta 15 mil pesos.”

Abraham es un director teatral, además libretista que apuesta y lo hace desde siempre en su carrera, al Teatro Independiente, a las actrices, a los actores, a los técnicos, a los espacios independientes, Espacio Máscara es uno de ellos.

“Dos reinas y una corona”