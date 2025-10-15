Evacuación de emergencia en Córdoba: un helicóptero sanitario socorrió a una mujer de 90 años

Una anciana de noventa años fue socorrida con un helicóptero sanitario en la zona del Cerro Negro, cerca del Cerro Champaquí donde avanza un incendio de grandes proporciones.

El Gobierno de Córdoba dispuso un operativo coordinado por los médicos aeroevacuadores de la Dirección de Emergencia Sanitaria y Derivación de Pacientes, a través del Ministerio de Salud y la Dirección Provincial de Aeronáutica (DPA) de la Secretaría General de la Gobernación.

El helicóptero marca Airbus, modelo B3, arribó a la zona de Puesto Ledesma para rescatar a la mujer que presentaba una insuficiencia respiratoria.

Después del rescate en el Valle de Traslasierra, la aeronave aterrizó en el helipuerto del Hospital Regional de Río Tercero, Brigadier General Juan Bautista Bustos.

En el nosocomio provincial, la mujer fue fue internada en cuidados intensivos por un cuadro de insuficiencia respiratoria, deshidratación y malnutrición.