La ex Rectora de la Universidad Nacional de Córdoba, Carolina Scotto, habló de lo importante que son las protestas, las marchas y los paros universitarios, pero dijo que hay que hacer algo más, hay que expresarse de otra manera.

En declaraciones a Radio Universidad, la ex titular de la Casa de Trejo, se refirió al discurso del Presidente (Milei) en el sentido de que los pobres financian a los ricos, según manifestó al participar de un acto oficial tras la publicación del decreto que oficializó el cambio de nombre del Centro Cultural Néstor Kirchner (CCK) a Palacio Libertad.

Durante su discurso, Milei se refirió a la polémica por el veto a la Ley de Financiamiento Universitario a lo que Carolina Scotto dijo que el Presidente en su discurso esta “asumiendo un dato que es falso o sea un dato que no es tal, según el cual estudian en la universidad solamente las clases altas o medio altas, digo y aprovecho para decir que el Presidente y su gobierno desconocen por completo cómo funciona la universidad, cuál es la población de estudiantes que recibimos, qué finalidad social cumple, en fin, para Él, la universidad es un mito, la gratuidad es otro mito, que no derrama ningún beneficio sociocultural, estratégico, económico, etcétera, sobre el país, así que como digo estamos en un escenario delicado, que prefigura una política de vaciamiento y achicamiento destinada finalmente a intentar arancelar o a transferir las universidades a las provincias, algo que también está puesto en el escenario de la discusión.”

Scotto destacó que “está la Constitución Nacional vigente, siendo atacada directamente por el gobierno y la legislación que rige el sistema universitario también”, y agregó que “todos los días aparece algún argumento que muestra que el presidente no conoce o no le importa, Yo creo que tenemos que ser muy inteligentes, más inteligente que el Gobierno, que no es muy inteligente, y no tenemos que limitarnos a reaccionar hacer las típicas clásicas medidas de protesta y reclamos, como puede ser un paro o una toma o lo que fuera, nosotros tenemos que generar, invitar a la universidad a los diputados, invitar al gobernador, al intendente, hacer acciones conjuntas, hacer nosotros una campaña que ni siquiera mencione al Presidente. Al Presidente ya no importa, Él se autointerpreta, no hace falta que interpretemos que es autoritario, que sus actitudes denigratorias son realmente lamentables, que sus adherentes necios y sus fanáticos enamorados de sus prejuicios, continuarán repitiendo como estúpidos las estupideces que dice a diario.”

“Nosotros tenemos que hablar con la gente inteligente, más o menos sensata, democrática, que tiene una opinión diferente sobre la universidad, que quizás nos critica, por ejemplo todo este tema de que la universidad está abroquelada y no se deja auditar, eso es una mentira de cabo a rabo ya lo han explicado muchos rectores, funcionarios y demás, han explicado que esto, no existe”, sentenció Carolina Scotto.