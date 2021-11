Agustina Tolosa , la mujer septuagenaria que fue desalojada violentamente del terreno que habita hace 20 años en la localidad de Salsipuedes, contó de manera exclusiva a los SRT y a Radio Curva lo que vivió en carne propia la tarde del 9 de noviembre, cuando fue brutalmente expulsada por la policía y personal de la justicia.

"Mi desalojo fue una cosa horrible una cosa de no creer (..) Estaba tomando mate con unos compañeros y el señor juez la primera cosa que levantó fue la mesa donde estábamos tomando mate y después entraron los policías, como 20 policías sin ningún papel para firmar", contó la mujer.

Y luego prosiguió su relato de aquel tristísimo día: "Les dije si ustedes han venido a desalojarme desalojen, nomás. Qué se creen ustedes? que acá vienen a pelear con los ingleses porque todos los policías están con chaleco antibala y armados y todo?" , sostuvo con su voz entrecortada Agustina.

Ver también: Agustina Tolosa fue agredida y desalojada de su casa en Salsipuedes

Posteriormente contó la angustia que sintió al ver que cargaban todas sus cosas, lo había logrado obtener para vivir en la humilde casita a lo largo de toda su vida, en un camión: "después que cargaron el camión, salí a la calle a esperarlos porque yo quería que sacaran las cosas a la calle y me empezaron a manotear entre 5 policías. Le parece justo?. Yo querían que bajaran los muebles en el portón y los 5 policía me hicieron a un lado para que pase el camión", relató la mujer.

"Debe ser que están mandados por el intendente y por el juez ese camión. Yo no sé qué curro tienen o que mierda tienen contra mí", indicó angustiada.

Y luego hizo referencia la maltrato y la violencia con la que la trataron los policías, a ella, una mujer de 70 años frágil y con poca fuerza: "Me golpearon, me apretujaron las manos, la cabeza, el cuello y me tuve que ir al medico porque me sentía mal, estaba mal, no sabía qué hacer ", contó Agustina.

Luego de descompensarse no quiso volver a su casa -porque es su casa desde hace 18 años por más que el terreno tenga otro propietario-. "Después en el segundo viaje no lo ví, ya no quise estar ahí porque es horrible ver que te carguen tu cosa de tu propia casa donde has vivido 18 años y has pagado 23 años de impuestos en Rentas", relató Agustina, agregando que "esto no se va a quedar así, yo tengo lavadas pero hay otra gente que tiene las manos sucias", sostuvo de manera contundente.

Ver también: "Hay violencia en muchas situaciones territoriales y eso parece que no fuera delito por parte del estado"

Por último, la mujer le pidió al gobierno provincial que la ayudara, y que ayudara también a otras mujeres que sufren este tipo de violencia. "Pueda ser que hagan algo la gente del gobierno por mayoría de edad, por mujer joven que tiene una posesión. Hagan algo no se limpien el culo nomás. Hablen con la gente para eso le vota la gente", concluyó, con un demoledor sentido común.