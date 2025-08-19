Tres exfuncionarios de la gestión del exintendente Ramón Javier Mestre se sentaron este martes en el banquillo de los acusados, en la Cámara 4.ª del Crimen de Córdoba, por la imputación de "extorsión" a una empresa de seguridad privada a cambio de "coimas".

La investigación contra Mario Ignacio Rey (exsubsecretario general de Servicios), Héctor Alejandro Resk (exdirector de Logística y Seguridad) y Guillermo Alejandro Medina (exdirector general de Servicios y Mantenimiento) se refiere a hechos ocurridos entre fines de 2011 y mediados de 2012.

La abogada querellante, Karina Severín, aseguró que Rey y sus subalternos diagramaron un "plan de coimas" al inicio de la primera gestión de Mestre en el Palacio 6 de Julio.

Los involucrados habrían extorsionado a los dueños de Visión Nocturna para cobrar retornos ilegales, según se desprende de la investigación que fue elevada a juicio en 2015.

"Citó a uno de los directivos de la empresa y le dijo: ‘De ahora en adelante las cosas son así: 20% si te hago cobrar facturas muy antiguas; 15% si son no tan antiguas; 10% para las más nuevas; y 5% para licitaciones venideras'", dijo Severín sobre la conducta de uno de los imputados.

El trío de exfuncionarios afronta la acusación por extorsión, cuya escala penal va desde los cinco hasta los diez años de prisión efectiva, según dijo el fiscal del juicio, Marcelo Hidalgo.