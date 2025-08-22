El exintendente de la localidad cordobesa de Toledo, Víctor Toledo, fue imputado por la fiscal Patricia Baulies por negociación incompatible con la función pública y abuso de autoridad. Esta situación surgió a partir de la denuncia presentada por el actual intendente, Sergio Marín.

Según la denuncia, Toledo vendió terrenos municipales a precios significativamente bajos, facturando lotes que, según tasaciones, debían valorarse entre cuatro y cinco millones de pesos, por solo un millón de pesos. La fiscalía indica que estas ventas se realizaron a familiares de amigos y a exfuncionarios.

El abogado de Marín, Pedro Despouy, afirma que Toledo habría vendido varios terrenos de forma directa, sin respetar las normativas establecidas que exigen licitación o remate público, favoreciendo a personas de su entorno cercano. "La Fiscalía de Río Segundo imputó al ex intendente por dos delitos previstos en el Código Penal", explicó el letrado.

La investigación se centra no solo en las ventas de los terrenos, sino también en irregularidades en el pago a proveedores y en la provisión de materiales relacionados con las licencias de conducir. Además, se examina la posible venta de 11 terrenos bajo estas condiciones irregulares, lo que podría acarrear más consecuencias legales para Víctor Toledo.