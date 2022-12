Exitoso 2022 de la Escuela de Oficios de la UNC

Más de 1.800 personas de los distintos cursos de la Escuela de Oficios de la UNC, recibieron sus certificaciones acompañados de sus familiares en dos salas repletas, lo que dio gran emotividad al acto que presidió el rector Jhon Boretto.

Una vez más la Sala de las Américas del Pabellón Argentina fue sede del emotivo acto de certificación a personas egresadas de la Escuela de Oficios. La instancia significó el cierre de un año de intenso trabajo en el marco de este programa dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria.

Cabe destacar que debido a la alta concurrencia el evento se transmitió simultáneamente en vivo en el Salón de Actos.

En total fueron 1.823 las personas celebraron junto a sus familiares la entrega de sus respectivos certificados tras haber completado sus estudios en diversas disciplinas.

De este modo la Escuela de Oficios de la UNC se constituye una vez más como motor de oportunidades y posibilidades de inserción laboral.

El encuentro estuvo encabezado por el rector Jhon Boretto. Además, contó con la presencia del secretario general, Daniel Lago; el prorrector de Desarrollo Territorial, Marcelo Conrero; el secretario de Extensión Universitaria, Conrado Storani; el coordinador del Programa de Formación de Oficios, Agustín Sattler y el coordinador del Área de Desarrollo Territorial y Formación para el Trabajo, Francisco Berzal. Además, estuvieron presentes decanos, vicedecanos, titulares de área, secretarios, prosecretarios y representantes de la Red Nacional de Universidades de Gestión Pública Formadoras en Oficios.

De las 1.823 personas que obtuvieron su certificación de competencias y habilidades un 40% son mujeres. Así se consolida la tendencia histórica de que cada vez más mujeres se capacitan en oficios culturalmente asociados al género masculino, lo que extiende oportunidades de acceso al mundo del trabajo a quienes también son sostén de familia. El curso con mayor demanda fue “Alfabetización en uso de computadoras con fines laborales”, seguido por los de “Auxiliar en Instalaciones Eléctricas Domiciliarias”, “Gestión Comercial” y “Herrería”.

El coordinador del Programa de Oficios, Agustín Sattler, remarcó la importancia del esfuerzo realizado en un contexto de vuelta a la presencialidad. “Para nosotros no es cualquier año, es el retorno después de un periodo de desvinculación a partir de la pandemia. Como ustedes saben lo importante en el oficio es saber hacer y aprender a hacer”, indicó.

En este sentido valoró, además de la importancia de las prácticas presenciales, el contacto humano. “Es un lugar de comunión. Acá nos encontramos sin prejuicios, sin miradas raras, de manera fraterna, colaborativa, para poder trabajar de manera conjunta y aprender. Acá se forman personas”, manifestó.

Y añadió: “Para nosotros ha sido un desafío por la masividad en la convocatoria. Nos enorgullece poder brindar esta posibilidad. La universidad está para eso, nosotros trabajamos para eso porque somos parte de la sociedad”.

En declaraciones a Canal U, Sattler señaló sentirse orgullosos al tiempo que destacó que “el proyecto de la formación en oficios, retoma de alguna manera en la universidad y levanta el guante de la formación técnica que se había perdido en la década del 90 porque es una herramienta de capacitación de formación que aplica al mundo del trabajo. Entonces no podemos pretender que la gente tenga trabajo, mejore su calidad de vida y sus condiciones para ellos y sus familias si realmente no hay una formación que les de la posibilidad real para el mundo del trabajo.”

El coordinador de la Escuela de Oficios de la UNC puso de relieve lo difícil que fue al comienzo explicar de qué se trataba esto, “no éramos una unidad académica, no era una carrera de grado, no era una escuela de alguna facultad y además no atiende específicamente la necesidad de profesionales y estudiantes universitarios porque este es un dispositivo de formación para el mundo del trabajo para personas que no hen tenido tras posibilidades a lo largo de su vida y que necesitan mejorar sus condiciones y que además pagan los impuestos para que la universidad pública funcione.”

“Esto no es una cuestión asistencialista porque la universidad es de la sociedad, es una construcción de un espacio donde interviene la sociedad a través de los sindicatos, de las cámaras y de los responsables de la producción para mejorar las condiciones de empleabilidad”, remarcó Sattler quien también puntualizó que “es un dispositivo que es de la universidad y es de la sociedad, lo construimos juntos y lo aplicamos justamente a todas aquellas personas que necesiten incorporarse al mundo del trabajo y que están en situación de vulnerabilidad.”

Finalmente el coordinador habló de los comienzos del programa y detalló que “en 2014 fueron 350 las personas y hoy realmente no se puede dimensionar y tomar conciencia de la profundidad donde está impactando esto, hasta donde llega en esas familias, en esas personas, en sus expectativas, pero nos podemos fijar en las historias de vida increíbles, que tienen que ver con las ganas, la motivación y las expectativas de superarse y de mejorar. Nosotros trabajamos con personas que no han tenido acceso a la educación y no tienen acceso a la salud ni al trabajo formal, tienen familia a cargo y en contextos muy complejos socialmente y deciden apostar a la educación, a formarse y capacitarse. Estas historias son muy movilizantes y nos nutren porque son ejemplos de vida.”

A su turno, el secretario de Extensión, Conrado Storani expresó su satisfacción en cuanto a la masiva adhesión al programa. “Es un motivo de orgullo. Nunca hemos tenido una convocatoria tan grande para entregar los certificados”.

Seguidamente agradeció en particular al rector de la UNC por “profundizar este programa porque nuestra universidad no podía darle la espalda a la sociedad en momentos difíciles”. E hizo un reconocimiento especial a las mujeres que completaron sus estudios. “Las mujeres han demostrado empeño, empuje, coraje y no tener miedo para formarse, para poder sostener a su familia. Muchas mujeres son sostenes de hogar y la Universidad les está brindando una oportunidad para que se formen”.

Por su parte el rector Jhon Boretto se dirigió hacia quienes transitaron la formación. “Quiero empezar por felicitar a todas las personas que hoy van a recibir el diploma del oficio que han elegido y han cursado durante este año”. Y agregó: “Es la razón de ser de este proyecto que lleva nueve años que es la Escuela de Oficios, que es formar a nuestros ciudadanos en oficios, porque sabemos que es un camino y una herramienta que abre oportunidades, que genera oportunidades para obtener nuevos trabajos, para mejorar el trabajo que llevan adelante”.

“También nos enorgullece que más mujeres se vayan sumando a esta escuela de oficios. No solo porque se animan a emprender oficios que eran más propios de los varones sino porque la escuela de oficios estudia las demandas y las necesidades y va ampliando y variando la oferta de capacitación para dar mejores y mayores respuestas a nuestra comunidad”, finalizó.

Aspectos a resaltar del periodo 2022:

Un 40% de las personas capacitadas son mujeres.

La oferta de formación estuvo compuesta en este 2022 por 29 cursos de capacitación que aplican a siete sectores de la producción y servicios.

Las capacitaciones se dictaron en un total de 115 comisiones a cargo de 167 capacitadores titulares y auxiliares, con formato presencial y semipresencial y prácticas con cada sector en un marco asociativo.

El curso con mayor demanda fue “Alfabetización en uso de computadoras con fines laborales”, seguido por los de “Auxiliar en Instalaciones Eléctricas Domiciliarias”, “Gestión Comercial” y “Herrería”.

También hubo capacitaciones en reparación de computadoras, programación Web, introducción a la impresión 3D, albañilería, construcción en seco, gasista auxiliar, instalaciones sanitarias, pintura de obra, diseño de muebles, jardinería y servicios gastronómicos, entre otros.

¿Qué cursos se dictaron?

Alfabetización en uso de computadoras con fines laborales.

Reparación de computadoras.

Introducción a la impresión 3D.

Programación Web.

Operación técnica de radio.

Producción comunitaria de contenidos radiales.

Lectura de planos y diseño asistido por computadora.

Albañilería.

Construcción en seco.

Gasista auxiliar.

Gasista 3ra categoría.

Instalaciones sanitarias.

Auxiliar en instalaciones eléctricas domiciliarias.

Instalaciones eléctricas domiciliarias 3ra categoría.

Auxiliar en instalaciones eléctricas industriales y mantenimiento eléctrico.

Instalador de sistemas eléctricos fotovoltaicos.

Pintura de obra - Nivel I.

Herrería.

Carpintería de banco Nivel I.

Carpintería de banco nivel II.

Tratamiento y acabado de muebles de madera.

Instalación y armado de mobiliario de madera.

Diseño de muebles de madera.

Instalación y armado de techos de madera.

Introducción a la jardinería y horticultura.

Mantenimiento de parques y jardines.

Buenas prácticas en la manipulación de alimentos.

Auxiliar de servicios gastronómicos.

Gestión comercial.

Cabe destacar la posibilidad de retroalimentación / revinculación de los estudiantes que ya cursaron en la Escuela de Oficios y siguen formándose con otras propuestas formativas para complementar o perfeccionar lo ya aprendido. Por ejemplo: Quién hizo Albañilería, luego complementa su formación siguiendo cursos de construcción en seco o herrería; o, el caso de quienes cursan Alfabetización en el uso de computadoras y luego cursan Reparación de Computadoras o Introducción a la programación.