Una cartelera con más de 10 piezas teatrales, un ambiente cálido y una carta de menú con cervezas artesanales, hamburguesas, pizzas y papas puede ser una gran opción para compartir entre amigos, con una pareja o con la familia.

La propuesta de Microteatro Córdoba integra gastronomía y teatro en un solo lugar para pasar una velada super divertida. Cada mes las obras se renuevan, las historias y los artistas cambian, los actores se transforman e invitan al público con sus ocurrencias y performances para que elijan su obra. Hace casi un año que la franquicia llegó a Córdoba en sociedad con Microteatro Buenos Aires. Emilio Bruno es el responsable de la propuesta, junto a Marcelo Arbach a cargo de la producción artística y el gestor Agustín Bazán, encargado de la producción ejecutiva.

Agustín Bazán detalla: “El espectador es dueño de su propio plan, no hay nada previamente armado, él puede ver la cantidad de obras que quiere, en los horarios que quiere y con la gastronomía que más le guste…”. Además, comenta que hay 48 artistas por noche que brindan 12 obras de teatro en 36 funciones que ofrece la cartelera.

Se exhibe de miércoles a sábado de 21 a 00. Las entradas anticipadas se consiguen en este link. En septiembre se está presentando el ciclo “Por la pasión” donde todas las obras giran en torno a esta temática para asistir a historias desopilantes que sorprenden con las actuaciones, efectos y pequeñas escenografías, con el tiempo ajustado a los 15 minutos para que sea una experiencia microteatral. Mirá la cartelera completa aquí.

En diálogo con directores, dramaturgos y actores que cada noche montan sus espectáculos, recorremos este formato que llegó para quedarse a la ciudad.

¿Qué características tiene este formato de ver obras de 15 minutos de duración, con 15 espectadores?

“El formato es una gran invitación a aventurarse a pensar y experimentar el teatro, desde un lugar diferente”, adelanta Constanza Benito, actriz y dramaturga de la obra “Antojo fatal”.

Carolina Britos, dirige “Sangre en las venas”: Es una modalidad desafiante, se le puede reclamar que esté apegada a la inmediatez, a la cultura del zapping. Pero Microteatro propone una condensación interesantísima: que suceda una historia en pocos minutos, que los recursos que potencian la teatralidad sean efectivos sin grandes despliegues escenotécnicos y que se produzca una cercanía actores-público que no es habitual en las salas y obras convencionales. Creo que la propuesta seduce tanto a hacedores como a espectadores.

Lautaro Metral actúa en “Magia”: Es una gran oportunidad de apelar a la síntesis en busca de lo cómico y lo humano.

Maximiliano Gallo es director y autor de la obra “Toxic”: El formato me encanta… permite la cercanía del público y la actuación… en la escasez de recursos plásticos como la escenografía e iluminación, lo que sobresale es la actuación. En Córdoba ya se viene haciendo este formato, con la experiencia hermosa del Festival Internacional del Teatro Breve, lo diferente acá creo es el cruce entre gastronomía y teatro. Pero no es algo que en Córdoba no se haya hecho.

Victoria Bonel Vigliano, es actriz de “Magia”: “Es un desafío tremendo la cercanía del público y el tiempo acotado de escena, sin embargo es muy divertido y significa mucho entrenamiento”.

En cuanto a los comentarios que reciben del público, Britos dice: “Lo que más impacta al público es la cercanía con los actores, también la posibilidad de crearse cada uno su menú de obras, bien distintas en géneros y estéticas por más que compartan la misma temática cada mes”. Maxi Gallo explica: “Me paso con ambas obras, “Paquetito" (del mes pasado) y “Toxic”, veo que el público sale super contento y recomendando la obra.. me gusta mucho la comedia, la gente se ríe mucho y me da mucho placer lograr eso”.

Victoria Bonel, detalla: “Durante la función se ríe sin parar, hasta han llegado a aplaudir en el medio de la escena. Al finalizar se acercan a felicitarnos, a comentarnos que se sintieron identificados con algunas partes y que se divirtieron mucho”. Agustín Bazan agrega: “La respuesta del público es altamente positiva… Los comentarios son alentadores y llenos de sorpresa, nos consultan cómo hacemos para generar esto. Nos preguntan la procedencia de los artistas, de la idea, de la propuesta, y cuando les decimos que el 95% de lo que ellos viven es materia prima e industria local quedan fascinados y sorprendidos, esto genera la creación de nuevos públicos y divulgación de la cultura local”. Lautaro Metral, cuenta que reciben comentarios como "¡Me duelen los cachetes de tanto reír!", "¡Gracias por tanta alegría!" y también "¡Con esta obra me voy a ahorrar años de terapia!".

En cuanto al proceso de realización de una obra en el formato de Microteatro. ¿Qué características tiene que tener la historia y cómo son los personajes?

Carolina Britos: Los elencos recibimos libretos que ya cuentan con una curaduría de Microteatro y que se adecuan a generar la atmósfera teatral en tan poco tiempo. El proceso de ensayos y montaje para los elencos es bastante más corto que para otras modalidades… en tantas microfunciones (48 en un mes) la obra se va transformando a lo largo del mes, crece, se hace potente en los mencionados recursos de condensación.

Para preparar una obra de 15 minutos, la mayoría de los entrevistados coinciden en que existe un mes o mes y medio de ensayos. Britos explica: “Por más que la obra dure poco tiempo, hay muchos procesos que van madurando en paralelo: el diseño de arte, los paisajes sonoros, la escenografía, la iluminación, además de propiamente la actuación”. Metral agrega: “El carácter breve de los textos y el formato nos invitó a un proceso corto, intenso y dinámico”. Maxi Gallo, detalla: “Las características para mi fundamentales para este formato.. es que sea comedia, personajes extravagantes que permitan hacer lucir al actor…”.

El grupo que interpreta “Antojo Fatal” explica: “Las obras que hemos elegido meses anteriores o en caso de ”Antojo Fatal", que la escribimos nosotros mismos, son obras cómicas que en el devenir escénico, a través de la construcción de los personajes y el histrionismo de los artistas en escena, hacen que sean propuestas irresistiblemente encantadoras que apuestan al humor desde el juego entre los personajes, y en la interacción íntima con los espectadores..".

En el caso de los actores, tienen que preparar sus energías para presentar tres funciones diarias. Entre cada función hay 15 minutos para volver a preparar la escena y tomar un respiro o repasar la letra. Victoria Bonel comparte su experiencia: “Es una adrenalina nueva… un gran entrenamiento. Para “Magia”… nosotres llegamos una hora antes, hacemos difusión de la obra con el público presente y luego subimos a vestirnos. Cuando se desocupa la sala armamos el espacio y solemos hacer una pasada de texto, a veces el director nos da algunas devoluciones de funciones anteriores y nos recuerda aspectos esenciales de la obra… Como actriz es un desafío tremendo la cercanía del público y el tiempo acotado de escena…”.

Lautaro Metral, dice que “es una experiencia súper estimulante. La adrenalina juega sus cartas en el hecho de tener que encajar la pieza en 15 minutos, para descansar otros 15, volver a prepararse, reacomodar todo y tentar a los espectadores presentes con la propuesta. Es una especie de mercado de abasto de experiencias teatrales y breves”.

Finalmente, los artistas brindan una reflexión acerca de este formato de Microteatro Córdoba, donde la gente elige la obra que quiere ver mientras disfruta de una cena con amigos o familiares.

Agustín Bazán: En particular en el teatro vivimos en una ciudad con una fuerte tradición de teatro independiente y oficial… Córdoba necesita dar un paso más hacia la viralización y espectacularización de sus propuestas y artistas para poder encontrar la forma en que nuestro oficio se vuelva nuestra profesión y medio de vida. Microteatro viene a brindar su aporte en este sentido. Una propuesta que genera muchas fuentes de trabajo, nuevos vínculos con colegas y nuevos espectadores… una propuesta disruptiva que propone expandir al teatro cordobés hacia un nuevo espacio; todo esto está cuidado y atendido por Marcelo Arbach en la curaduría y programación, haciendo que haya un valor innegociable al producir Microteatro: la calidad artística.

Carolina Britos siente que "Lo que ofrece Microteatro es un "planazo": elegir una obra entre 10 o 12 distintas, tomar algo o comer entre función y función ya es un valor agregado como propuesta nocturna. Pero además, posibilita la conformación de innumerables elencos locales que tienen la oportunidad de estar en escena y mostrar su trabajo artístico a un público que en general no es asiduo a la propuesta teatral".

Lautaro Metral coincide en que el público que asiste a Microteatro no va por lo general al circuito de salas independientes: “Muchos espectadores nos cuentan que es la primera vez que van al teatro. Genera un cruce de generaciones en las propuestas teatrales ya que convoca tanto a artistas que están dando sus primeros pasos como trabajadores de trayectoria en las artes escénicas”.

Maxi Gallo recuerda que la experiencia de teatro breve ya se viene haciendo en Córdoba, lo diferente en esta franquicia es el cruce entre gastronomía y teatro. El actor, director y dramaturgo considera que “no es un espacio que permita que los artistas se muestren, yo creo que el teatro independiente de Córdoba tiene su reconocimiento como una fuerte plaza a nivel nacional y Latinoamérica, creo que los artistas de teatro aportan al formato acercándose y fortaleciendo el cruce entre diferentes tipos de público”.

El grupo de “Antojo Fatal” comparte: “El disfrutar de tres públicos distintos por noche también es una característica única que amamos vivenciar, ya que te nutre de diversas formas. Es un desafío hermoso”.

Coty Benito, Nico Martínez y Pina Gonella, de “Antojo Fatal” expresan sus sensaciones sobre la posibilidades que ofrece este formato de espectáculo: “Como realizadores teatrales nos parece que el Microteatro es una gran apuesta y una propuesta diferente para nuestra Ciudad. Podemos pensarlo como un formato que capitaliza la experiencia teatral a través de un intercambio íntimo entre artistas y espectadores, en un corto tiempo, que para la dinámica de un bar, es funcional. Por otro lado, funciona como plataforma para compartir la experiencia entre colegas y con personas que quizá no van al teatro tradicional o independiente, generando así un puntapié de incentivo hacia vecinos y vecinas para que se acerquen a la cultura artística cordobesa en general. Es un formato distinto que apuesta a la fusión de cultura y noche cordobesa”.