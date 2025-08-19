Explosión en Córdoba: tránsito cortado y operativo en barrio Alberdi

Momentos de máxima tensión se viven durante la mañana de este martes en barrio Alberdi. Vecinos dieron aviso de una fuerte explosión en el interior del Centro Modelo de Otorrinolaringología (CEMO), ubicado sobre calle Mendoza al 65, muy cerca del cruce con Av. Colón.

“Fue en un consultorio que se encuentra ubicado en el subsuelo del lugar. Allí hemos tenido un principio de incendio, que afortunadamente fue sofocado”, sostuvo el Jefe de Bomberos, Luciano Castro, a Canal 10.

En el lugar trabajan dotaciones de Bomberos, personal del DUAR, la policía y dos ambulancias del servicio de emergencias.

Por ahora no se registran lesionados, aunque el tránsito permanece totalmente interrumpido en la zona.

Las autoridades intentan determinar cuáles fueron las causas que habrían originado la explosión dentro del edificio: “Estamos finalizando las tareas operativas para tener más detalles”, sostuvo Castro.