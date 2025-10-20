Una explosión en una planta eléctrica de General Deheza dejó a un operario internado en el Instituto del Quemado de la ciudad de Córdoba.

La Policía de Córdoba informó que la víctima recibió una descarga eléctrica después del estallido de un transformador.

El accidente ocurrió en la planta ubicada en la ruta nacional 158, a la altura del kilómetro 219, en el departamento Juárez Celman.

El operario sufrió quemaduras en diferentes partes del cuerpo y fue trasladado en ambulancia hasta el Instituto del Quemado, se desconoce la gravedad de las heridas.