Este lunes, un hombre resultó lesionado en su brazo tras una aparente explosión registrada en una fábrica ubicada en barrio Asentamiento Renault, en la ciudad de Córdoba.

El episodio se produjo en calle Colonia Impira al 3555, donde acudieron los servicios de emergencias, personal del CAP y efectivos de la Dirección Bomberos para asistir a la víctima y controlar la situación.

Por el momento no se conocen los detalles sobre el estado de salud del herido ni las causas que provocaron el hecho.

