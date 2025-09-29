Explosión y derrumbe en Unquillo: un hombre sufrió fracturas y quemaduras

Una explosión provocada por una garrafa generó el derrumbe parcial de una vivienda en Unquillo, ciudad del Gran Córdoba, y dejó a un hombre con lesiones de consideración en la calle Del Trabajo al 200, del barrio Villa Forchieri.

Personal policial y dos dotaciones de Bomberos Voluntarios acudieron al lugar tras el colapso del techo. En el interior del inmueble se encontraba un hombre mayor de edad que quedó atrapado bajo los escombros.

Según información policial, el siniestro se habría originado por la explosión de una garrafa de 45 kilos, que provocó el derrumbe del techo sobre la víctima. Los bomberos lo rescataron y un servicio de emergencias médicas lo asistió en el sitio.

El hombre fue trasladado inicialmente al Hospital José María Urrutia y, por la gravedad de sus heridas, posteriormente derivado al Instituto del Quemado. Permanece internado con quemaduras severas en vías respiratorias, rostro, brazos y piernas, además de fracturas. Las autoridades judiciales y periciales investigan las circunstancias y causas del episodio.