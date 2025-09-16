El Ministerio de Educación de la Provincia informó que se extendió hasta el 22 de septiembre de 2025 el período de preinscripciones escolares para el ciclo lectivo 2026. La medida busca garantizar que todas las familias dispongan del tiempo suficiente para completar el trámite de forma ordenada y con acceso a la información necesaria.

La prórroga alcanza a sala de 3, 4 y 5 años del Nivel Inicial, 1° grado de Primaria y 1° año de Secundaria en todas sus modalidades (Orientada, Técnica, Pro-A y Escuelas Secundarias con Formación Profesional). El procedimiento debe realizarse exclusivamente a través de la plataforma Ciudadano Digital (CiDi), completando el Formulario Único de Postulantes (FUP) con los datos del estudiante.

Además, se recomienda conservar la constancia generada en CiDi al momento de confirmar la preinscripción.

Pasos para realizar la preinscripción

Ingresar a la plataforma Ciudadano Digital (CiDi) con usuario y clave de nivel 1 o 2. Acceder al Formulario Único de Postulantes (FUP) bajo el nombre Preinscripciones Escolares 2026: https://formularioinscripcion.cba.gov.ar . Completar los datos del/la estudiante ingresante (no del adulto responsable), con carácter de declaración jurada. Seleccionar entre 2 y 4 opciones de escuelas, de acuerdo con el domicilio registrado, y elegir turno. Confirmar la postulación. El sistema enviará una constancia al correo electrónico asociado a la cuenta de CiDi.

Mapa Educativo Provincial

Para facilitar la búsqueda de instituciones educativas cercanas, las familias pueden acceder al Mapa Educativo Provincial en https://mapascordoba.gob.ar/viewer/mapa/77 .

Asimismo, se encuentra disponible una guía práctica para su utilización en el siguiente enlace: https://bit.ly/mapaeducativocba .

Asignación de vacantes

El sistema de preasignación de vacantes contempla criterios como hermanos ya matriculados, continuidad educativa y cercanía del domicilio. En caso de que los cupos disponibles resulten insuficientes, se aplicará un sorteo aleatorio. Quienes no obtengan lugar quedarán en condición “En Espera” y podrán gestionar alternativas a partir del 3 de noviembre con la supervisión escolar correspondiente.

Condición “En Espera”

En caso de que algún niño, niña o adolescente no obtenga vacante en ninguna de las opciones seleccionadas, quedará registrado en condición En Espera.

A partir del 3 de noviembre, las familias podrán comunicarse con la supervisión escolar correspondiente para coordinar alternativas institucionales y asegurar el acceso al derecho a la educación.

Modalidad Jóvenes y Adultos

Las preinscripciones para Jóvenes y Adultos estarán abiertas hasta el 15 de diciembre de 2025. Los interesados deberán realizar el trámite vía FUP, eligiendo entre Escuelas Nocturnas, CENPA, CENMA o CEIJA.

Los requisitos son:

Tener 14 años cumplidos o a cumplir durante 2026 para ingresar al Nivel Primario.

Tener 18 años cumplidos o a cumplir durante 2026 para ingresar al Nivel Secundario y haber finalizado el primario o tener el secundario incompleto.

Una vez efectuada la preinscripción, cada institución se comunicará con el estudiante para detallar la documentación necesaria y los pasos para confirmar la matrícula definitiva.

Canales de consulta