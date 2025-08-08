Este jueves se conoció que, tras el hallazgo del presunto foco del "extraño olor" que atravesó durante la semana en curso el norte de la ciudad de Córdoba, el fiscal Raúl Garzón se hizo cargo de la investigación y no descartó avanzar sobre "responsabilidades penales".

En diálogo con Canal 10, Mariano Teruel, director del Laboratorio universitario de química y contaminación del aire, dijo que hasta el momento no se ha identificado el "compuesto gaseoso que ha estado en el aire, ni tampoco los niveles".

"Por lo tanto, a las posturas que da por acabado el asunto, creo, le faltan todavía un poco de información", agregó Teruel.

En las últimas horas, desde la Municipalidad de Córdoba, quisieron transmitir tranquilidad aduciendo que no está en riesgo la salud de la población. Al respecto, el experto dijo no estar de acuerdo con tal aseveración, ya que "todavía no tenemos identificado el compuesto".

Después de días de rastrillajes, los inspectores municipales llegaron hasta el predio privado ubicado sobre el Canal Maestro Norte, entre la Autovía Córdoba-Juárez Celman y la Avenida La Voz del Interior”.

Allí la cuadrilla se encontró con "un gran volumen de residuos en combustión lenta sin llama bajo la superficie, motivo por el cual una delgada línea de humo emanaba de manera constante, generando los hedores percibidos en la zona norte de la ciudad”, según informó el municipio.

Las muestras tomadas en el predio son materia de análisis para establecer el grado de contaminación y los materiales involucrados.