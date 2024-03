En el marco de las audiencias públicas para ajustar el precio de las tarifas de electricidad, el Gobierno Nacional anticipó que dejará de subsidiar las tarifas que pagan empresas y comercios, al tiempo que se dispuso un aumento en el precio del costo de la Energía, lo que implicará que a partir de este mes y el próximo comiencen a llegar facturas con hasta un 110 por ciento de aumento.

Salvador Gil, funcionario de Energía de la Nación graficó que "el nuevo esquema no contiene ningún tipo de subsidio a las actividades productivas. No sería compatible subsidiar a la energía y tener precios liberados".

De acuerdo al informe del IIEP, la UBA y el Conicet, en materia de tarifas eléctricas, se estima que con la reprogramación trimestral que hizo el Gobierno Nacional en febrero, los sectores más golpeados serán los comercios, las pymes y los sectores industriales.

Otro tanto pasará con el sector de niveles de ingresos altos que no estaban alcanzados por los subsidios, y ya pagaban tarifa plana en Córdoba y el país. En el caso de la provincia, ese segmento es equivalente a más del 40 por ciento de los usuarios de energía eléctrica en la provincia.

Desde la Federación Comercial de Córdoba (Fedecom) pidieron audiencia al gobernador de la Provincia, Martín Llaryora para plantearle la situación y ya mantuvieron reuniones con las autoridades de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), en búsqueda de atemperar el impacto que tendrá la llegada de las facturas con los consumos del mes de febrero.

En diálogo con www.Cba24n.com.ar , su titular Fausto Brandolín, expuso que ya las subas se hicieron sentir este mes, cuando comercios que tuvieron consumos similares a los anteriores, pasaron de abonar una factura de $500 mil mensual a una de $800 mil.

En esa dirección, el dirigente advirtió lo difícil de la coyuntura, teniendo en cuenta que para la próxima boleta, se espera otra suba que rondará el 110 por ciento, con lo que pasarán a abonar por la factura de Epec un total cercano a $1.700.000.

Brandolín explicitó que esa situación hará insostenible mantener la actividad en muchos casos y pidió que se revea la carga impositiva o una suba gradual de las tarifas, que permita aminorar el impacto.

En esa dirección, recordó que a ello hay que sumarle las otras subas que tienen los precios de la economía en un contexto de alta inflación. “A muchos no les va a quedar otra que trasladar esos aumentos a precios”, resaltó, una solución que a la vez impactará en el proceso inflacionario.

Si bien reconoció que la cuestión aún no afecta al empleo, no descartó que en algunos casos los comercios deban achicar sus planteles de personal. No obstante reconoció que esa es la última alternativa deseada, teniendo en cuenta que capacitar nuevos empleados es un proceso largo y caro para los dueños de firmas comerciales,

Por lo pronto, el próximo miércoles se reunirán con las autoridades del Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep) que es el organismo que autoriza de manera exprés las distintas subas, con el objetivo de abrir alguna posibilidad de atemperar o cuotificar los aumentos.