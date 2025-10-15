Un establecimiento de faena ilegal fue decomisado en la localidad cordobesa de Malagueño, vinculado a una organización que vendía a través de las redes sociales.

Personal de la Patrulla Rural y del Senasa llegó hasta el lugar, en el departamento Santa María, donde constató el comercio ilegal de carne.

En el lugar se hallaron sectores utilizados para el faenamiento y desposte sin las condiciones higiénico‑sanitarias adecuadas ni las habilitaciones correspondientes para el desarrollo de la actividad.

En total fueron decomisados cerca de cincuenta kilos de carne bovina junto con equipos de faena.

La carne, que no contaba con las inspecciones sanitarias pertinentes, fue trasladada a un frigorífico habilitado para su destrucción en digestor.