En horas de la tarde del domingo, en la ciudad de Río Tercero, falleció a los 112 años Onorina Apratto de Tagliaferro, reconocida como la cordobesa más longeva.

Su muerte se produjo a 34 días después de haber celebrado su último cumpleaños, el pasado 7 de julio.

Onorina había nacido en 1913 en Castellero, provincia de Asti, región del Piamonte, Italia. A los 20 años se radicó en Río Tercero, donde formó su familia: tuvo dos hijos y más de una decena de nietos y bisnietos.

Desde que cumplió 100 años, se convirtió en un verdadero símbolo para la comunidad riotercerense. Cada aniversario, vecinos, instituciones y autoridades la homenajeaban, destacando su longevidad y el valor de su testimonio como memoria de la ciudad.

Con 112 años, ocupaba el puesto 43 en el ranking de personas más longevas del mundo.

La historia, marcada por la inmigración, el trabajo y la familia, queda como un ejemplo de vida en la provincia de Córdoba.