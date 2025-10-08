A los 70 años y tras una larga enfermedad, falleció el artista y gestor cultural de Córdoba, Pablo Canedo.

Era licenciado en Pintura de la Escuela de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y forjó su nombre como uno de los artistas más reconocidos de la provincia.

Llegó a la vida política de la mano de José Manuel de la Sota, donde ocupó el cargo de gestor cultural y presidente de la Agencia Córdoba Cultura, desde 1999 hasta el 2007.

Nacido en 1955 en una familia de clase media de la capital cordobesa, asistió al colegio Monserrat y tuvo sus primeras experiencias en la juventud atravesadas por el gobierno de la dictadura cívico militar.

Fundó el Museo de Arte Contemporáneo de Unquillo (MACU) en dicha localidad, en donde además radicó durante más de 15 años.