En horas de la noche, el hombre de 55 años que fue baleado en la cabeza cuando estaba en el interior de su casa, en barrio Ameghino Norte, falleció en el Hospital de Urgencias. La noticia fue confirmada por la Policía de Córdoba.

La víctima se encontraba en terapia intensiva, con pronóstico reservado, desde el pasado domingo que ocurrió el trágico episodio en la vivienda de calle Graham Bell 1771. Presentaba una herida de arma de fuego en el cráneo, penetrante, que ingresó por la región occipital izquierda, con orificio de entrada y sin orificio de salida, había explicado el director del hospital, Mariano Marino, a Canal 10.

Su esposa, María Concepción Capdevilla, había relatado el momento previo al ataque, que se lo atribuyó a una expareja de su hijo mayor.

"Me estaba por entrar a bañar, le pedí a mi marido que me ayudara a cargar el calefón; me dejó en el baño y me dice: ‘Gorda, bañate tranquila que yo me voy a ver la comida’. En dos minutos empecé a sentir muchísimos disparos, cierro la ducha, me envuelvo en el toallón y salgo corriendo. Entro a la cocina y lo encuentro a mi marido tirado en una cama con un tiro en la cabeza", dijo la mujer.

La investigación de lo ocurrido en la ciudad de Córdoba está a cargo de la fiscalía del Distrito 4, turno 1°.