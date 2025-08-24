Un hombre falleció tras ser hospitalizado luego de sufrir importantes quemaduras en un accidente doméstico. Las primeras informaciones indica que cayó sobre una estufa.

La víctima, de 65 años, primero atendido en un centro de salud de La Falda y luego trasladado de urgencia al Instituto del Quemado, en Córdoba capital.

Según precisaron desde la Policía de Córdoba, todo ocurrió en una vivienda ubicada en la esquina de calles Carlos Gardel y Corrientes.

El paciente presentaba quemaduras en el rostro, la espalda, el tórax y los brazos. Su hijo de 40 años fue quien se comunicó con las autoridades y explicó los hechos.

Además, informó que su padre permanece internado en estado muy grave en la Unidad de Terapia Intensiva.