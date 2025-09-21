Un nuevo siniestro vial se cobró la vida de una persona en nuestra ciudad. Ocurrió en la madrugada de este domingo, cuando un motociclista de 28 años falleció tras protagonizar un accidente en el barrio Hipólito Irigoyen, al norte de la capital.

Según información policial, el trágico accidente ocurrió en calle Mariano Fragueiro al 3.400, donde, por causas que se investigan, una motocicleta Honda Titan, conducida por la víctima —quien iba acompañada por otro hombre de 29 años—, colisionó contra un tacho de plástico de 200 litros que señalizaba una obra vial sobre la carpeta asfáltica.

El acompañante resultó con escoriaciones y fue asistido por personal del servicio de emergencias 107, mientras que el conductor fue derivado al hospital de urgencias, donde posteriormente se constató su fallecimiento.