Este lunes falleció Ezequiel Chirino, padre del subteniente de 22 años que murió en un ritual de iniciación militar, tras permanecer un mes internado en Río Cuarto.

El padre de Matías sufrió un fuerte golpe en el pecho debido a un choque en cadena en la ruta 8 el pasado 11 de agosto, según informó el diario El Puntal.

Tras el fallecimiento, las exequias se realizarán en la localidad de Holmberg, de donde es oriunda la familia Chirino.

Ezequiel Chirino tuvo un rol central en el reclamo de justicia por la muerte de su hijo en el Casino de Oficiales del Grupo de Artillería de Monte 3 de Paso de los Libres, Corrientes, ocurrida el 19 de junio de 2022.

“Me lo mataron, no hay ninguna duda. Lo supe desde el principio y vivo con un dolor inmenso en el alma. Estoy todo el tiempo haciendo trámites por la causa y todavía no pude caer. Siento que tampoco me lo puedo permitir, porque trato de ser un poco el sostén de la familia”, dijo Ezequiel en diálogo con TN en julio de 2022.

En noviembre de 2024, el Tribunal Oral Federal de Corrientes condenó a seis de los nueve imputados a ocho años de prisión por “abuso de autoridad y abandono de persona seguido de muerte”.