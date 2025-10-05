En la mañana de este domingo falleció Freddy Salas, dueño de El Dante y creador del Festival del Choripán. El hombre tenía 52 años.

Según precisa La Voz, Freddy sufrió un infarto que provocó su muerte. Era considerado un referente del sector gastronómico en la ciudad de Córdoba y el puesto de El Dante un clásico local.

Además, había tenido una participación fundamental en la creación del Festival del Choripán, evento masivo que se realiza desde 2014.

También inauguró el primer “autochori” durante la pandemia.