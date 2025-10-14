El excura Nicolás Alessio falleció este martes a los 67 años en la ciudad de Córdoba. Su fallecimiento causó un gran pesar en ámbitos académicos y en la sociedad en general, que lo recordarán como un defensor de los derechos humanos.

Quince años atrás, Alessio fue expulsado de la Iglesia Católica tras un juicio canónico iniciado por el entonces arzobispo de Córdoba, Carlos José Ñáñez.

La causa de la expulsión fue la defensa pública que hizo Alessio del matrimonio igualitario. Más tarde, el excura de San Cayetano, del barrio Altamira, también cuestionó las posturas del papa Francisco.

La discusión con la máxima autoridad eclesiástica de la provincia quedó retratada en el libro Cinco Curas, publicado en 2011.

"La comunidad de la Facultad de Filosofía y Humanidades acompaña a la profesora Mariela Zabala —docente del Departamento de Antropología y actual coordinadora del Programa Universitario en la Cárcel (PUC)— por el fallecimiento de su compañero Nicolás Alessio", expresó en las redes la unidad académica de la Universidad Nacional de Córdoba.