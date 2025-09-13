En horas del mediodía de este sábado, personal del predio de la Unión Cordobesa de Fútbol Amateur (U.C.F.A.) del barrio Villa Gran Parque, ubicado al noreste de la ciudad de Córdoba, trasladó a un hombre mayor de edad al Hospital Elpidio Torres por una descompensación ocurrida mientras realizaba actividad deportiva.

Desde la Policía de Córdoba informaron que, minutos después de su ingreso, los facultativos constataron su fallecimiento.

El diagnóstico inicial consignado fue pérdida de conocimiento y, posteriormente, problemas respiratorios de origen probable pericárdico.

La causa exacta del deceso se encuentra en investigación.

Una tragedia similar se registró el pasado jueves cuando Amadeo Ruiz, un niño de 13 años, se desvaneció mientras jugaba un partido de fútbol y falleció.