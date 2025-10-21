Un hombre de 30 años murió tras descompensarse mientras jugaba al fútbol en San Francisco, al noreste de la provincia de Córdoba.

Ocurrió en Avenida General Savio al 350, donde personal policial y un servicio de emergencias se hicieron presentes al ser alertados por la situación. Desde la Policía detallaron que, al parecer, el joven se habría desvanecido repentinamente en medio del partido y pese a las maniobras de reanimación, los médicos constataron su fallecimiento.

En la investigación interviene la Fiscalía de turno, a cargo de la prosecretaria Dra. Agustina Dominichini, quien dispuso las actuaciones correspondientes para determinar las causas de la muerte.