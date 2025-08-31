En circunstancias que aún se investigan, en la mañana de este domingo falleció en Córdoba un hombre mayor de edad que habría sido embestido por un vehículo que terminó dándose a la fuga.

El trágico desenlace ocurrió en la esquina de avenida Sabattini y Cipriano Perelló, del barrio Avellaneda.

Hasta allí se dirigió un servicio de emergencias y constató el deceso del hombre, que se encontraba tendido sobre la carpeta asfáltica.

Personal policial tomó declaración a un transeúnte ocasional, quien afirmó que el fallecido habría sido colisionado por un vehículo que, luego del hecho, se dio a la fuga.

Accidente

Por su parte, en la madrugada del domingo y en medio del temporal de lluvia y viento que azotó a la capital, el conductor de un utilitario Renault Kangoo perdió el control del rodado, el cual terminó volcando y quedó dado vuelta con las ruedas hacia arriba.

El accidente ocurrió en avenida Armada Argentina al 5.600, barrio Universitario de Horizonte.

En el lugar se hizo presente personal policial y un servicio de emergencia, quienes ayudaron al damnificado a salir del vehículo y le realizaron los primeros controles clínicos, aunque no revestía heridas de mayor gravedad.