Falleció un hombre que habría sido embestido por un vehículo que se dio a la fuga
El hecho ocurrió en Córdoba, en la avenida Sabattini. Un testigo ocasional dio aviso a la policía y a los servicios de emergencias, que terminaron constatando el desenlace.
En circunstancias que aún se investigan, en la mañana de este domingo falleció en Córdoba un hombre mayor de edad que habría sido embestido por un vehículo que terminó dándose a la fuga.
El trágico desenlace ocurrió en la esquina de avenida Sabattini y Cipriano Perelló, del barrio Avellaneda.
Hasta allí se dirigió un servicio de emergencias y constató el deceso del hombre, que se encontraba tendido sobre la carpeta asfáltica.
Personal policial tomó declaración a un transeúnte ocasional, quien afirmó que el fallecido habría sido colisionado por un vehículo que, luego del hecho, se dio a la fuga.
Accidente
Por su parte, en la madrugada del domingo y en medio del temporal de lluvia y viento que azotó a la capital, el conductor de un utilitario Renault Kangoo perdió el control del rodado, el cual terminó volcando y quedó dado vuelta con las ruedas hacia arriba.
El accidente ocurrió en avenida Armada Argentina al 5.600, barrio Universitario de Horizonte.
En el lugar se hizo presente personal policial y un servicio de emergencia, quienes ayudaron al damnificado a salir del vehículo y le realizaron los primeros controles clínicos, aunque no revestía heridas de mayor gravedad.