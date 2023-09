La Cámara Primera del Crimen de Río Cuarto condenó a Ignacio Martín, el falso médico del COE de esa ciudad, a siete años de prisión por los delitos de usurpación de título y ejercicio ilegal de la medicina, defraudación calificada continuada, falsedad ideológica de instrumento público reiterado y lesiones leves.

No obstante el tribunal lo absolvió de los delitos de homicidio simple con dolo eventual de Nicolás Alejandro Bertol (29), un joven al que atendió durante la pandemia, como también del uso de documento privado falso y tentativa de defraudación calificada, por los que también había llegado acusado al juicio.

Por otra parte, los antecedentes fueron enviados a la Fiscalía de Cuarto Turno de Río Cuarto, para que investiguen a otros posibles responsables de los hechos sucedidos, la que continuará tras conocerse los fundamentos.

En un par de semanas se conocerán los fundamentos de la sentencia y se descuenta que tanto, fiscales, querellantes y la defensa apelarán la decisión del Tribunal. En el caso del abogado defensor de Martín pedirá una reducción en el monto de la condena.

Por su parte, la fiscalía y la querella pedirán al Tribunal Superior de Justicia que se le agrave la condena por la muerte del joven Bertol.

Martín está preso hace dos años y estiman que, de confirmarse la condena a siete años de prisión tras las apelaciones, deberá permanecer en prisión al menos tres años, antes de recuperar el beneficio de la libertad condicional.

Los hechos

La acusación más grave, la de homicidio simple por dolo eventual, tenía que ver con la muerte de Nicolás Alejandro Bertol (29) quien había sido contacto estrecho de un caso positivo de Covid-19 y padecía una cardiopatía congénita.

El 12 de noviembre del 2020 Martín acudió a la casa de Bertol y le pidió al hermano de la víctima que le realizará maniobras de reanimación cardiopulmonar. Cuando llegó la ambulancia del 107 el joven de 29 años ya había fallecido.

Martín integró el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de la ciudad de Río Cuarto. En ese período también trabajó en el Centro de Salud Municipal y estuvo a cargo del Centro de Operaciones Tácticas y permanece detenido desde febrero de 2021.

En el juicio, Martín le pidió perdón a la madre de Bertol y aseguró que Pérez Villareal no le advirtió que se trataba de un código rojo.

VER: Juicio contra el médico trucho: la fiscal pidió nueve años de cárcel

Mientras la fiscalía solicitó una pena de 9 años de prisión por todos los delitos de los que se lo acusaba, la querella había pedido 12 años de prisión. Por su parte, la defensa de Martín dijo que su representado no es responsable de la muerte de la persona, por lo que la acusación de homicidio no le corresponde.

Dos años atrás, en barrio Zumarán de la ciudad de Córdoba, Martín fue arrestado después de su trabajo en el Centro de Salud de Río Cuarto y estar al frente del Centro de Operaciones Tácticas, que funcionaba para contener los efectos de la pandemia de coronavirus en el sur provincial.

Ver: Detuvieron al falso médico que fue voluntario en el COE Río Cuarto

Martín declaró en el juicio y no negó los hechos sino que apuntó sobre sus superiores en la escala jerárquica dentro del Centro de Operaciones de Emergencia de la Provincia.

Ver: El falso médico tenía denuncia por estafa y también se hizo pasar por empleado municipal

En esa oportunidad, dijo que tanto la Provincia como el Municipio sabían que no era médico en el momento de su incorporación. Martín responsabilizó a Diego Almada (miembro del COE), Pablo Carvajar (exsecretario de Salud provincial), Marcelo Ferrario (secretario de Salud municipal) e Isaaac Pérez Villareal (subsecretario de Salud municipal).

"Cuando llegamos a Río Cuarto, el doctor Diego Almada nos ofreció a mi ex pareja y a mí realizar unos sellos de la institución del Ministerio de Salud, acepté y así surge el sello de Dr. Ignacio Nicolás Martín, COT (Centro de Operaciones Tácticas del COE)", afirmó Martín según publicó el medio LV16.

Martín también aseguró que lo presentaron ante Ferrario y Pérez Villareal como "un voluntario de Córdoba que estaba flojo de papeles y que no era médico, pero que trabajaba muy bien".

"Ellos me designaron a mí como jefe del COT y me aseguraron que lo que mandaban eran ellos y que no me iba a pasar nada" remarcó el joven. Sobre la matrícula también dijo que no sabía "que le pertenecía a una doctora" y agregó: "sólo sabía que con eso me tenía que mover".