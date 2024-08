Ni acusado, ni sobreseído. La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba dictó la falta de mérito al exlegislador Oscar Félix González en la causa por la que está procesado por el delito de "depositario infiel" de la BMW X1 con la que protagonizó el choque que ocasionó la muerte de la docente Alejandra Bengoa y heridas gravísimas a dos adolescentes que quedaron con severas secuelas físicas y psíquicas en el Paraje Niña Paula, en Traslasierra.

El vehículo había sido otorgado en guarda por el Tribunal Superior de Justicia al exlegislador provincial tras haber sido robada en provincia de Buenos Aires y secuestrada en Villa Dolores.

Así, González, en su condición de funcionario público, recibió en calidad de depositario judicial un automotor para el ejercicio de la función legislativa que en ese momento ejercía. Sin embargo, el político protagonizó el choque mortal un día en que la Unicameral no funciona, excediendo el marco de lo autorizado (uso estrictamente oficial) violando, en consecuencia, el deber que había asumido.

Por otra parte, la Cámara Federal sobreseyó a Belén Badra, sobrina de González. Bada estaba imputada por ocultar un teléfono celular, a los pocos días de ocurrida la tragedia en el marco de los allanamientos ordenados por la Justicia Federal, considerado como un elemento de prueba importante para dilucidar lo ocurrido.

Estas causas son independientes de la que se lleva adelante en la justicia provincial, por parte de la fiscalía de Cura Brochero, a cargo de Analía Gallarato, que investiga el choque mortal y en la que González está imputado por “homicidio culposo agravado” y “lesiones culposas agravadas”, aunque permanece en libertad.

El caso

El sábado mencionado la víctima mortal, Alejandra Bengoa, conducía un Renault Sandero y viajaba en dirección a Córdoba junto a hija, Marina, y una amiga de esta llamada Alexa. Ambas tenían 14 años en ese momento.

A pocos kilómetros de Mina Clavero, sobre el Camino de las Altas Cumbres, González estrelló su camioneta BMW X1 -otorgada por la Justicia provincial a la Legislatura para uso oficial- contra el vehículo en el que iban las tres mujeres, provocando la terrible tragedia.

En la primera declaración que brindó ante la fiscal Analía Gallarato el ex legislador manifestó no tener recuerdos de los momentos previos al accidente, aunque aseguró que no había cruzado la línea amarilla en un intento de sobrepasar o adelantar a otro vehículo. No obstante, reconoció sentirse culpable por lo ocurrido al plantear: “Se cruzó por mi mente que habría dado mi vida por haber sido yo el que hubiera sufrido la tragedia final”.

Producto de la investigación, la funcionaria judicial señaló que González tuvo una conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria, debido a que la camioneta en la que circulaba se encontraba fuera de regla ya que no contaba con los permisos correspondientes.