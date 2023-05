Tras confirmarse la muerte del joven cordobés de 23 años, Benjamín Gamond, luego sufrir un ataque con machetes en México, la familia indicó que a pesar del dolor y la compleja y dolorosa situación buscan acelerar el proceso para repatriar el cuerpo y donar sus órganos.

"Esperemos que termine para todos nosotros lo más pronto que se pueda porque es muy doloroso", dijo Marcos, hermano de Benjamín, en declaraciones a un medio televisivo porteño.

“Vamos a intentar donar sus órganos porque esa era la voluntad de mi hermano y de la familia. Ha entrado en un proceso para poder hacerlo porque las condiciones para eso están dadas", detalló.

En ese sentido, adelantó que la investigación judicial y policial que se inició por el ataque que sufrió Benjamín junto a Santiago Lastra (22), y Macarena González (29), en las Lagunas de Chacahua, en el estado de Oaxaca, es algo que podría retrasar el proceso.

"Va a dejar su corazón en México. Pedimos autorización a los gobiernos para que nos ayuden a agilizar el proceso de repatriar a mi hermano a la Argentina y que no caigamos en la burocracia habitual de la Justicia. Queremos llevar la esencia de mi hermano a su país", afirmó Marcos.

En esa línea, el hermano del joven asesinado pidió ayuda “para que el proceso sea rápido, prolijo, transparente como tiene que ser la donación de órganos".

"Es un proceso muy doloroso, muy largo, muy engorroso", aseguró y adelantó que la voluntad de la familia es donar los órganos en México y que les permitan la cremación para repatriarlo a la Argentina.

Con relación al feroz ataque sufrido por su hermano, dijo que “no tengo nada en particular contra México, no me voy a basar en resentimiento ni en odio. Pero sí voy a pedir ayuda porque la necesitamos".

Fuente: tn.com.ar