Germán Daniele, Presidente Colegio de Farmacéuticos de Córdoba entrevistado por la Crónica Matinal de Canal 10 manifestó la gran preocupación existente en el sector por el atraso en los pagos de PAMI que podría derivar en restricciones en la atención a los jubilados.

Desde 2018 que PAMI había cumplido rigurosamente con los compromisos, pero desde hace 15 días no se realizan los pagos y, lo que es más grave, no hay información oficial ni comunicado alguno sobre la fecha en que se retomarán los pagos.

Lo cierto es que ese pago es un componente estructural y crítico en la economía de las mayoría de las farmacias que, en las palabras de Daniele, “son PAMI dependientes”.

El cuadro actual es que las farmacias se han quedado sin crédito en las droguerías, porque no ingresaron los pagos que permiten saldar esos compromisos.

Una vez que se corta esta cadena de crédito la farmacia se ve imposibilitada de atender no solo a los afiliados PAMI, sino al resto de los convenios y al público en general, porque no recibe medicamentos para reposición.

Daniele señala que la medida se tomó “sin previo aviso” y que las farmacias están aún esperando “el aviso oficial”. Agregó que “en estas circunstancias las farmacias no pueden trabajar”.

La farmacia "ha hecho un gran esfuerzo porque se invierte en recursos humanos para atender al PAMI dado que el promedio de atención de recetas es más alto para PAMI, así que las farmacias tienen personal contratado específicamente para darle atención al PAMI. Hoy se ven imposibilitados de pagar los sueldos y la reposición de medicamentos”.

Daniele denuncia que esta situación es producto de una negociación entre el gobierno nacional y las grandes empresas farmacéuticas que “quieren recuperar la administración del PAMI que perdieron en 2018”. “Da bronca que las farmacias hacen el esfuerzo y después quedan presas de una negociación de la que no participan”.

Los cambios en las coberturas

En la jornada del martes, el PAMI modificó la cobertura de medicamentos y estableció los nuevos requisitos para los afiliados, que no incluyen auditorías adicionales.

Ver: el PAMI modificó la cobertura de medicamentos y estableció los nuevos requisitos para los afiliados



Consultado al respecto Daniele señaló que con la implementación de los últimos cambios las farmacias “ven con mucha impotencia que muchos jubilados ya no llevan algunos tratamientos por que no tienen cobertura”.

Agregó que “muchos pasaron de cobertura al 100% a una parte a cargo del afiliado; hay un programa nuevo que toma como referencia el precio del medicamento fuera del PAMI, que es un 40% más barato dentro del PAMI”.

“O sea que el afiliado pasó de cobertura 100% a pagar el 60% de un medicamento más caro” concluyó Daniele.