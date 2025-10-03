El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, realizó una visita fugaz por Córdoba, sumándose a la campaña electoral de La Libertad Avanza (LLA) de Javier Milei. Acompañado por el diputado y armador libertario Gabriel Bornorni y el candidato Gonzalo Roca, el funcionario no tuvo pausa.

Mantuvo encuentro con medios de comunicación, con empresarios, con jóvenes estudiantes y militantes y cerró la jornada con una cena en Alto Botánico, en barrio Quebrada de las Rosas, con el Círculo Rojo y periodistas.

Sturzenegger no perdió oportunidad para hablar de José Luis Espert, avalar las medidas de Javier Milei y atacar al candidato de Provincias Unidas, Juan Schiaretti.

José Luis Espert y Javier Milei

Sobre la polémica por el cobro de 200 mil dólares que recibió Espert, el funcionario remarcó que la responsabilidad recae únicamente en quienes formulan las denuncias. “El que tiene que demostrar en la Justicia lo que dice es Grabois”, señaló.

Sturzenegger reiteró su visión sobre la necesidad de reducir el tamaño del Estado como herramienta contra la corrupción. Aseguró que la desregulación impulsa a las pymes y favorece la transparencia en la gestión pública.

Si bien evitó responder si pondría “las manos en el fuego” por Espert, el ministro reafirmó su confianza en el equipo de gobierno. “Es el grupo más honesto que ha gestionado la Argentina, empezando por el presidente”, concluyó.

Juan Schiaretti, en la mira

En el Alto Botánico, Sturzenegger opinó sobre el principal contrincante de LLA en Córdoba: Juan Schiaretti.

“Me desilusiona un poco lo que estoy escuchando de Schiaretti. No hay que engañar a la gente. Uno siempre dice: 'Quiero gastar en esto'. Todos queremos gastar, pero cada gasto hay que pagarlo de algún lado. Si planteo un aumento en el gasto, y quiero ser honesto, tengo que explicar de dónde voy a financiarlo”, explicó.

“Una alternativa sería financiar esos siete puntos con emisión monetaria. Pero si hacés eso, terminás en hiperinflación. Por eso digo: Schiaretti tiene la categoría y la calidad para plantear un debate más honesto”, disparó.

“Estoy seguro de que es una persona con la que se va a poder trabajar después del 10 de diciembre. Pero, igual, les pido que nos voten a nosotros, voten al original”, añadió Sturzenegger.