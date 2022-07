Feli Colina se encuentra realizando una gira nacional y se presenta este sábado a las 20.30 en Studio Theater. Entradas en Alpogo.com.



"En este nuevo álbum que presenta la artista, retruca sus raíces y lleva su imaginario al extremo. Ese mundo nutrido por una fantasía criolla que con su poesía interpela directamente la realidad de hoy en día, da luz a doce nuevas canciones. “El Valle Encantado” es un viaje por los orígenes de Feli. De ahí, de sus raíces, la cantante salteña toma lo que quiere para reinventarlo, para darle una nueva vida a la música latinoamericana. Uno no elige donde nace, pero sí toma de su contexto lo que puede/quiere y a su manera", se detalla en el comunicado de difusión.

Escuchá "El Valle Encantado" en todas las plataformas digitales aquí.

Si hablamos de obras conceptuales en los últimos años, es imposible no mencionar a la cantante. En 2019 Feli Colina viajó a Londres a grabar su álbum "Feroza", que con su oscuridad y ternura generó un quiebre tanto en su carrera como en la escena local. Tres años después, presenta “El Valle Encantado”, una nueva pieza que sigue expandiendo el territorio de la música argentina y que oyendo el pasado y previendo el futuro, resignifica y cuestiona la autóctono.

"Le pido en un grito al cielo que me regale una prosa"

“El disco empieza con una plegaria, con un pedido explícito a la musa. Le pido que aparezca, pero sabiendo que "los estados más divinos se pierden cuando los busco". Le rezo (y casi le exijo) a la música, contándole lo que me genera su presencia y cuánto la necesito. Varias veces me preguntaron sobre mi proceso de composición, y una de las primeras frases de esa canción es para mi la forma más clara de explicarlo. Es un paseo de este a oeste por los pies de una fosa (supongo, mi inconsciente) que me revela cosas que balbuceo entre dientes. Cuento también que a mis penas se las ofrendo, que ejercer la inspiración como oficio es un camino duro pero al que le vengo ofreciendo la vida hace varias vidas porque así lo prefiero", expresa la artista en el comunicado.

“El Valle Encantado” ofrece un paisaje sonoro tan hermoso como simple: guitarras criollas, pianos acústicos, percusiones misteriosas y voces desgarradas. La producción estuvo en las manos de Feli Colina y Baltazar Oliver y contó con la grabación de su banda actual: Martin Misa (percusión/coros), Manuel Figuerero (percusión/coros), Baltazar Oliver (piano/coros), Agustin Colina (bajo/coros).

Más acerca de Feli Colina

Feli Colina es una cantautora salteña que posee una personalidad excéntrica, sensible y fuerte a la vez. Poeta, rockera y auténticamente folklórica, argenta.



Reside en Buenos Aires desde 2014 y a partir d el 2016 comenzó a insertarse en el circuito indie porteño y en espacios culturales de gran magnitud, como el CCK y el Konex. Mientras fue convocada por Gonzalo Aloras para ser corista, lanzó en 2017 un doble compuesto por “Pensares” y “Popa”. En 2018 fue convocada por Mateo Sujatovich (Conociendo Rusia) para ser corista de su banda estable, mientras comenzaba a componer lo que sería "Feroza", su último álbum. A fines de 2018 Feli Colina fue ganadora de la quinta edición del Camino a Abbey Road, cuyo premio fue la grabación de su segundo disco en los míticos estudios de Abbey Road de Londres. Graba "Feroza", y en junio de 2019 el mismo salió a la luz. El disco fue aclamado por la crítica y el público, y le dió a Colina un importante posicionamiento en el mapa, además es nominado por los premios Gardel en la categoría "mejor álbum conceptual", y fue tocado en vivo en grandes escenarios del país.

Su banda estable se compone por: Agustín Colina en bajo, Manuel Figuerero en batería (CELLI, Radio Tribuna) y Baltazar Oliver en teclados (La Femme D’Argent, Agua Florida).