La autopsia practicada sobre los restos de Brenda Torres confirmó que la joven cordobesa fue asesinada a puñaladas , las cuales le provocaron la muerte. Sin embargo, los peritos no descartan otras posibilidades, ya que todavía faltan por recuperar partes del cuerpo, entre ellas el cuello, cuya ausencia impide determinar si hubo signos de asfixia. Cristian Aranda y Gustavo Lencina, permanecen detenidos e imputados por el femicidio.

Los restos de Brenda fueron hallados en distintos puntos de barrio Chateau Carreras entre fines de julio y comienzos de agosto . Los especialistas debieron analizar minuciosamente cada parte para confirmar que pertenecían a la misma víctima debido al estado del cuerpo.

El informe forense también descartó que la muerte estuviera relacionada con una sobredosis, sino que las heridas de arma blanca fueron suficientes para causar la muerte. La información fue confirmada por la abogada de la familia, Daniela Morales Leanza. Además, la asesora reclama que continúe la búsqueda de los restos faltantes.

Acusados de Femicidio

Los acusados, Cristian Aranda y Gustavo Lencina , fueron sometidos a pericias psicológicas y psiquiátricas que confirmaron que comprendían la criminalidad de sus actos. Ambos continúan detenidos y se negaron a declarar ante la fiscalía.

Los investigadores no encontraron vínculos directos entre los sospechosos y redes de narcotráfico, aunque detectaron en sus teléfonos mensajes que revelan un patrón de contacto con mujeres en situación de vulnerabilidad. Según la hipótesis que se maneja, Brenda habría sido atacada en un contexto de consumo y sometida a una violencia extrema cuyo motivo aún no se esclarece.

El fiscal Horacio Vázquez mantiene la acusación por homicidio agravado por mediar violencia de género. La prisión preventiva de los dos imputados sigue firme mientras avanza la recolección de nuevas pruebas solicitadas por las defensas.

Morales Leanza informó a SRT Media sobre el estado de la investigación del caso, y la querella confirmó que restan pocas diligencias para finalizar el proceso de recolección de pruebas para la elevación a juicio.