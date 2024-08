El fiscal José Mana dictó este miércoles la prisión preventiva de Néstor Aguilar Soto por el presunto femicidio de Catalina Gutiérrez al considerar que existe riesgo procesal y marcar una serie de pruebas que confirman la violencia de género y que actuó sólo la noche del 18 de julio en Córdoba capital.

"El homicidio se produjo actuando sobre seguro, sin riesgo para sí, en su vivienda de barrio Jardín donde sorprendió a su amiga, teniéndola a su merced y sin la intervención de terceros que pudieran evitar este trágico desenlace", expresó el dictamen de la Fiscalía de Instrucción del Distrito 1, Turno 3.

El joven de 21 años fue detenido a las pocas horas del hallazgo del cuerpo de su compañera de la facultad de Arquitectura, adentró de su auto Clio, en en un descampado de barrio Ampliación Kennedy.

Aquella noche Catalina quedó en pasar a buscar a Néstor por su casa de barrio Jardín para después encontrarse con otros amigos en el Patio Olmos.

"También se comprobó que la relación de Aguilar Soto y Catalina se dio en un contexto de violencia de género, marcado por una fuerte discriminación hacia ella por su condición de mujer y ubicándose el imputado en una posición superior con respecto a Catalina", sostuvo el fiscal Mana en la resolución que dio a conocer el Ministerio Público Fiscal.

Para sostener la acusación, el fiscal hizo hincapié en los testimonios de amigos en común que dieron cuenta de “una posición celotípica para con Catalina, con actitudes controladoras y manipuladoras, tendientes a menoscabar su personalidad, haciendo que se sienta una mala persona, que debía prestarle más atención y acceder a sus pretensiones para reparar el 'daño que hacía a otras personas'".

Otro dato la Fiscalía consideró "clave" contra Aguilar Soto surgió de la declaración de la mamá de la víctima de 21 años sobre un extravío de las llaves del departamento del novio de la joven.

“Pienso que Néstor le sacó las llaves a Cata de la mochila de la facultad para hacerle daño a los dos, a Cata y a Zaza, a los dos juntos, porque, para qué vas sacar las llaves si no es para eso", declaró la mujer.

En otro tramo de la declaración agregó: “la verdad, pienso que le sacó las llaves para matarlos a los dos o a Zaza solo, de entrar abrirle el gas y que se muera, otra explicación no le encuentro, ya no sé qué pensar, quizás las dejó en el auto, para perjudicar a Zaza, ya no sé qué pensar".

Por otra parte las pruebas que expuso el fiscal Mana para sostener la prisión preventiva de Aguilar Soto fueron las cámaras de seguridad de domos que muestran el recorrido que hizo desde su casa en barrio Jardín hasta el descampado de barrio Ampliación Kennedy.

"Fueron sólo víctima y victimario quienes estuvieron desde las 21:35 hasta las 22:41 hs. en el interior de la vivienda de Aguilar Soto, momento en que éste último salió arrastrando el cuerpo de Catalina y lo subió al Renault Clio, a bordo del cual lo condujo hasta el lugar en el que finalmente lo abandonó tras prenderlo fuego, luego de lo cual regresó a su vivienda caminando", sostiene el dictamen judicial.

La Fiscalía también aclaró que la investigación del Departamento de Homicidios de la Policía de Córdoba develó que fue un vecino de la zona quien detuvo su auto en calle Rimini, en barrio Kennedy, a las 23:04. Con este dato el fiscal descartó a otros involucrados en el crimen.