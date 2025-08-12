La clínica Vélez Sarsfield fue allanada el pasado viernes en el marco de la causa por el fentanilo contaminado, que ya provocó 76 muertes en el país. El procedimiento se realizó por sospechas de irregularidades en la cantidad de casos confirmados y las ampollas administradas.

Según información de la agencia Noticias Argentinas, el operativo se disparó luego de que se detectara una diferencia: la institución notificó cuatro casos, pero habría utilizado 1.693 ampollas contaminadas. Esto derivó en el secuestro de historias clínicas para confirmar si existen más casos.

"Secuestraron todas las historias clínicas que tenían indicación de fentanilo", afirmó el Dr. Pereyra Sueldo, director de la Clínica Vélez Sarsfield a cba24n.

En las últimas semanas, el sanatorio había sido noticia luego de que un bebé recién nacido resultara intoxicado con fentanilo.

Este domingo, el juez federal a cargo de la causa, Ernesto Kreplak, actualizó la cifra de muertes a 76, vinculadas no sólo al fentanilo contaminado, sino también a las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii.

Kreplak aclaró que aún hay unas 30 mil ampollas en poder de hospitales que nunca se aplicaron desde que se emitió la alerta sanitaria y que “ya no circulan”, por lo que pidió “bajar un poco la espuma”.