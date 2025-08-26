Este martes se conoció la existencia de una nueva denuncia por un caso de mala praxis con el fentanilo contaminado que afectó a todo el país.

El abogado Alexis Kohmann representa a una familia que denuncia que su hija de 11 años se vio afectada por esta droga. Catalina, como se llama la víctima, ingresó a la Clínica Vélez Sarsfield el 19 de febrero de este año por un cuadro respiratorio.

Cuatro días después, por protocolo, se le inoculó fentanilo de manera continuada hasta el 5 de marzo. “Eso hizo que la salud se viera afectada”, explicó el letrado.

Hoy día, la niña tiene secuelas desde lo neuronal a lo físico y tiene que realizarse controles a diario y distintos análisis.

Kohmann señaló que el motivo por el cual ingresó al centro de salud era simple y que la niña ya lo había sorteado con facilidad en otras ocasiones. Sin embargo, ahora le quedaron secuelas que durarán mucho tiempo.

La denuncia va en contra de los laboratorios y de los servicios de control, ya que en ese momento todavía no había una alerta respecto al lote contaminado.

En ese marco, el letrado solicitó la detención de otras personas presuntamente responsables y, respecto a las que ya están detenidas, pidió que se dicte el procesamiento con prisión preventiva.