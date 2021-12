Feria, cine y muestras en los shows de la semana

La Agencia Córdoba Cultura, brinda nuevos shows para ver en forma virtual y presencial.



Conocé los espectáculos que se presentan hasta el domingo 12 en Córdoba.

Lunes 6

A las 21. Bajo el lente de Andrés Wertheim

Miradas remotas – Fotógrafos en cuarentena es un ensayo que versa sobre las gestualidades surgidas en tiempos de pandemia, cuando el uso del tapabocas se hizo obligatorio y los rostros se redujeron a la expresión de la mirada. Registra la protohistoria de la hoy llamada nueva normalidad, cuando se sabía menos que ahora sobre el Covid, las calles estaban desiertas y la comunicación masiva abrazaba un lenguaje urgente. Muestra retratos realizados a la distancia a través de videollamadas durante la cuarentena estricta de 2020. Con cada retratado se eligió la locación, la posición de la luz y de la cámara.

Estos retratos compartidos de fotógrafas y fotógrafos argentinos que por primera vez se calzaban un barbijo son la expresión más íntima de un trabajo que fue completado con fotos de carteles en una Buenos Aires desierta y fotos de anuncios que alertaban a la población desde los televisores.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA

Martes 7

De 17 a 20. Feria de productos artesanales. Paseo del Buen Pastor - Hipólito Yrigoyen 325

Los espacios verdes alojarán una feria de trabajadores de la economía popular. Habrá diferentes stands en donde se podrá ver y comprar diferentes productos. Entrada libre y gratuita.

A las 19. Cine: La nación clandestina (de Jorge Sanjinés, Bolivia, 1989). Centro Cultural Leonardo Favio - Río Cuarto

Sebastián Mamani regresa a su comunidad aymara de origen, de la que fue expulsado tiempo atrás, cargando la gran máscara de la muerte, para danzar hasta morir, en una suerte de expiación de los pecados que ocasionaron su exilio y como una manera de renacer en su identidad cultural perdida. Durante su viaje rememora su pasado. Entrada general 100 pesos. Estudiantes y jubilados, 50. Repite el sábado 11 a las 19.

Te puede interesar: Llega la muestra retrospectiva del cineasta Jorge Sanjinés

A las 21. Músicos produciendo: Breve encuentro con Carlos Mozetic

Carlos Mozetic es guitarrista, compositor y productor. Tocará un fragmento de una obra propia y ofrece un paseo por su trayectoria musical cerrando con una versión para guitarra del tema Parque Corema el cual estará en su próximo material discográfico.

YouTube: Carlos Mozetic

IG: @carlosgabrielmozetic

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA

A las 21.30. Cine: La sangre del Cóndor (de Jorge Sanjinés, Bolivia, 1969). Centro Cultural Leonardo Favio - Río Cuarto

Esta película basada en hechos reales cuenta la historia de una lejana comunidad Quechua, en la que un equipo del Cuerpo de Paz estadounidense se dedica a esterilizar a mujeres indígenas sin su consentimiento. Ignacio, jefe de la Comunidad, descubre el crimen y toma represalias junto a los comuneros. . Entrada general 100 pesos. Estudiantes y jubilados, 50. Repite el jueves 9 a las 21.

Miércoles 8

Del 8 al 12 de 18 a 23. Feria provincial de Artesanías “Alcira López”. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401

Durante cuatro días, 60 artesanos seleccionados de toda la provincia participarán con productos para exhibición y venta. Además, la Unión de Artesanos Independientes de Córdoba (UDAIC) tendrá un espacio institucional en el cual participarán al menos 25 de sus artesanos afiliados quienes también exhibirán y comercializarán sus productos. Todos los días se proyectará el documental Ceramiqueros de Tras La Sierra filmado en el año 1965, codirigido por Ana Montes de González y Raymundo Gleyzer y patrocinado por la Escuela de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba.



El documental está compuesto por testimonios de alfareros entrevistados que habitaron en Traslasierra (Mina Clavero) incluido el de Alcira López quien es considerada la madre de la cerámica.

Además, a partir del jueves y en cada jornada siguiente a partir de las 20, la música de cámara se hará presente en el marco de la feria de la mano del ciclo Pequeños conciertos académicos en el cual la Orquesta Académica junto al Seminario de Canto del Teatro del Libertador brindarán conciertos gratuitos.

Las entradas se retiran cada día a partir de las 18 en la boletería del Centro Cultural Córdoba.

A las 21. Desde el atelier de Gonzalo Cascón

Nació en San Juan hace 47 años y se radicó en Córdoba en 2006. Siempre relacionado con lo social, estudió filosofía y psicología y completó su formación de Técnico Superior en Cerámica Artística. Desde hace 12 años gestiona su espacio taller donde realiza su obra y además se dedica a la formación y experimentación en las artes del fuego.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA

Jueves 9

A las 17. Músicos produciendo: Breve encuentro con María Correa

María Correa es cantante, compositora y docente. La fusión de géneros latinoamericanos con el lenguaje jazzístico fue su sello. El juego sonoro y la experimentación escénica son parte activa de su búsqueda en la comunicación con la audiencia. En el video cuenta sus vivencias durante la pandemia y el nacimiento de su nuevo disco junto a Matías Romero (batería), Cristian Andrada (contrabajo) y Martín Barroso (piano). También habla sobre su nuevo proyecto Música en zapatillas.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA

A las 19. Cine: Insurgentes (de Jorge Sanjinés, Bolivia, 2012). Centro Cultural Leonardo Favio - Río Cuarto

A través de la reconstrucción de momentos históricos cruciales de la lucha de los pueblos indígenas de Bolivia, se retrata la soberanía perdida. El olvido de varios héroes indígenas que brillaron con luz propia en esa descomunal gesta hoy culmina con la ascensión de un indígena a la Presidencia. Entrada general 100 pesos. Estudiantes y jubilados, 50.

A las 19. Inauguración de la nueva sala de exposiciones del Paseo del Buen Pastor. Paseo del Buen Pastor - Hipólito Yrigoyen 325

La sala de exposiciones del Paseo del Buen Pastor fue modificada para quedar bajo los estándares internacionales de exhibición de obras de arte para lo que se realizaron obras de infraestructura, luz y climatización. Artistas locales y artistas invitados serán los protagonistas de este nuevo lugar de exposiciones que también guardará un lugar para exhibir las colecciones de la provincia. A su vez, la nueva sala dialogará con los diferentes museos de la ciudad y, en algunas oportunidades, oficiará como una posible conexión conceptual o articulación con muestras ubicadas en otros espacios culturales.

El artista Marcos Acosta será el primero en montar su exhibición Afuera el viento, adentro el mundo en este espacio refuncionalizado para la visita del público. Entrada libre y gratuita.

A las 20. Pequeños Conciertos Académicos. Centro Cultural Córdoba - Av. Poeta Lugones 401

En el marco de la Feria Provincial de Artesanías, la Orquesta Académica Juvenil realiza el ciclo Pequeños Conciertos Académicos con la participación de diferentes formaciones de la agrupación. En esta ocasión será la presentación de tres dúos para contrabajo de David Anderson, con la interpretación de los contrabajistas Juan Cruz Zigaran, Uriel Santucho, Jorge Huésped, Camila Pérez Lastiri y Lucas Sánchez.



Además, un segmento dedicado a la percusión con los siguientes pasajes: Music for pieces of Woods de Steve Reich, a cargo de un ensamble de percusión; Two movements for marimba de Toshimitsu Tanaka, con Octavio Gazal Chalhub como solista; Orgel de Takayoshi Yoshioka, con Abril Besso Pianetto y Santiago Tonda en vibráfono; La Depre de Saúl Cosentino, con Paz Lo Cascio (vibrafón) y Rodrigo Martínez (marimba); Jeanne y Paul de Astor Piazzolla, con Rodrigo Martínez (marimba), Paz Lo Cascio (vibráfono); Concertino para marimba y orquesta de Paul Creston, en la interpretación de Abril Besso Pianetto (marimba) y Leonardo Besso Pianetto (piano); la Suite for percussion de Lou Harrison y Losa de Emmanuel Sejourne, para ensamble de percusión. Aníbal Borzone es el instructor de la familia de percusión en la orquesta académica, Leonardo Besso Pianetto actúa en calidad de pianista invitado.

La entrada es gratuita con retiro previo en la boletería del Centro Cultural Córdoba.

A las 20. El Ballet Oficial sube a escena. Teatro del Libertador General San Martín - Av. Vélez Sarsfield 365

El Ballet Oficial de la Provincia interpretará "La luna y los hijos que tenía" de Vicente Nebrada con música de Michael Kamen, inspirada en el vasto y diverso folklore venezolano y "Temblor de estrellas" con música de Isaac Albéniz, Jesús Guridi y obras tradicionales y populares de Cataluña. Para esta última pieza, se contará con la actuación del guitarrista Mauricio Hernández.



La dirección y puesta en escena está a cargo de la maestra Laura Fiorucci.

Entradas desde 500 pesos a través del sitio autoentrada.com y en boletería del teatro (de martes a sábados de 9 a 20). Repite el viernes 10, sábado 11 y domingo 12 a las 20.

A las 21. Teatro en primera persona Mascaviento Teatro

En este video se presenta Mascaviento Teatro: qué hacen y por qué lo hacen; además, un poco de su historia. También muestran algunos fragmentos de una obra que eligieron porque los representa como hacedores teatrales.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA

A las 21. Nenes Bian, 10 años. Teatro Real – Sala Carlos Giménez - San Jerónimo 66

A través de sonidos acompañados por imágenes, luces, vestuario y danza Nenes Bian viajará con el espectador por diferentes emociones. La música popular cordobesa será el motor y eje central de la obra. Con alegría, ritmo y movimiento de pertenencia y valoración de la cultura sin dejar de lado la crítica constructiva para hacer de este mundo un lugar mejor. Entradas 500 pesos a través del sistema autoentrada.com o en boletería del teatro.

Viernes 10

A las 20. Pequeños Conciertos Académicos. Centro Cultural Córdoba - Av. Poeta Lugones 401

En el marco de la Feria Provincial de Artesanías, la Orquesta Académica Juvenil realiza el ciclo Pequeños Conciertos Académicos con la participación de diferentes formaciones de la agrupación.

En esta oportunidad, se escuchará el Trío para dos chelos y piano de Georg Friedrich Händel, interpretado por Ayelén Bustos Marrero y Gonzalo Di Giusto (chelos), Alejo Palancar (piano). Luego, los Nocturnos de Mozart, con la participación destacada de las voces solistas de Melanie Figueroa, Josefina Martínez y Nicolás Visintín junto a Lucía Olmos Odetti y Paloma Fioreti (violines) y Franca Ramella (violonchelo), también las voces de Letizia Chiabrando, Emilia Gonzáles Zanotti y Marcelo del Río, y acompañamiento de Romina Campilongo, Santiago Jiménez (violines) y Juan Centeno (violonchelo).



Otro momento de esta jornada es el que está dedicado Serenata N. 2 para cuatro chelos de George Goltermann, obra interpretada por Ayelén Bustos Marrrero, Gonzalo Di Giusto, Franca Ramella y Juan Centeno. El concierto continúa con Summertime (composición de George Gershwin que forma parte de la ópera Porgy y Bess), y termina con Júpiter de la suite Los planetas de Gustav Holst, con la interpretación de Ignacio Clavijo, Galo Julio Monserrat, Leandro Nieva Pizarro y Pablo Sánchez (trompetas).



La entrada es gratuita con retiro previo en la boletería del Centro Cultural Córdoba.

A las 21. Show audiovisual: Luciano Volador & Agus Agua. Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

Luciano Volador y Agus Agua llegan a Río Cuarto después de recorrer México y Guatemala con su show audiovisual de canciones ilustradas y animadas en vivo. Vuelven con una gira por Córdoba para compartir frescura, sal y naturaleza. La propuesta audiovisual incluye un paseo por diferentes estados: algunos más abstractos, bailables y poperos y otros más sutiles.



Una condensación de arte: música, baile, ilustraciones. Un estallido por la fuerza, una caricia por la suavidad que transmiten. Una experiencia que se actualiza con profesionalismo en el aquí y ahora de cada show. Entrada libre y gratuita.

A las 21. Cultura en el Patio: La Tertulia, dúo por la Vida

Dúo por la vida invita a desandar el camino del artista que toma conciencia de su condición reviviendo en cada canción, en cada momento musical, los desafíos, aciertos, encuentros y desencuentros, que el artista va descubriendo en su proceso de formación, y en su proceso de creación. Desde una puesta en escena diferente, novedosa, tomando como base un tango/folklore de cámara, con tintes teatrales y de café concert, Emiliano Kandico (voz) y Diego González (piano) entregan un espectáculo musical cuyo principal propósito es acariciar el alma de quien lo aprecie, invitando a la audiencia a reencontrarse con ese punto de belleza interior que poseen, pero desconocían y así vivenciar un momento artístico inolvidable.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA

Sábado 11

A las 20. Pequeños Conciertos Académicos. Centro Cultural Córdoba - Av. Poeta Lugones 401

En el marco de la Feria Provincial de Artesanías, la Orquesta Académica Juvenil realiza el ciclo Pequeños Conciertos Académicos con la participación de diferentes formaciones de la agrupación. En esta oportunidad, se presentará un sexteto de violas, formación poco habitual de escuchar, para interpretar Nimrod, de las variaciones de Enigma, de Edward Elgar.



El sexteto está compuesto por Paula Álvarez Schitkko, Paula Carolina Ferreyra, Constanza Zoé Trucco, Oswell Rafael Álvarez Rivas, Arturo Jofiel Ibáñez Aponte y Lara Rodríguez Farías. Seguidamente, el cuarteto de cuerdas formado por Martín Juárez, Romina Campilongo, Oswel Álvarez Viola y Gonzalo Di Giusto, ejecutará el Huayno y la Danza Aymara, de las Cuatro canciones incaicas para cuarteto de cuerdas del compositor argentino Luis Gianneo. Para finalizar esta jornada, el Quinteto para clarinete y cuerdas de Wolfgang Mozart, además de una versión de Oblivion de Astor Piazzolla, en la interpretación de Joaquín Recuero, Rolando Muñoz, Arturo Ibáñez, Alexis Araoz (cuerdas) y Juan Gabriel Moreno (clarinete). La entrada es gratuita con retiro previo en la boletería del Centro Cultural Córdoba.

A las 20. Eduardo Elia presenta The art of not falling - Improvisations on Schoenberg's Op19 piano pieces. Paseo del Buen Pastor - Hipólito Yrigoyen 325

En 1911 Schoenberg compuso 6 Little Piano Pieces Op19 desafiando a los parámetros establecidos hasta entonces, buscando un sonido espontáneo que emule la libre asociación de ideas y sea escuchado como el producto de la improvisación, "una expresión del sentimiento como si realmente fuera el sentimiento". Estas seis piezas breves son tomadas por Eduardo Elia como punto de partida para improvisar, aunque no de forma absolutamente libre, sino releyendo el material escrito y una vez presentado. Para cerrar la grabación se agrega una toma improvisada libremente que rinde homenaje a la música desarrollada por Schoenberg en aquel momento. El resultado es un disco de piano solo que se apoya en la música del compositor austríaco, pero revelando el personal lenguaje del pianista argentino.



Entrada gratuita por orden de llegada.

A las 20. Ciclo a puro teatro 2021: Careta (Teatro físico audiovisual). Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

Esta obra podría haberse llamado Zapping, una avalancha de instantes que no se puede agarrar, una mutación de máscaras que no permanecen en un espacio que contamina. Una constante búsqueda en soledad, ¿Un otro que ama esconderse? Con dirección de Camila Murias. Entrada libre y gratuita.

A las 21. Cine: Ukamau (de Jorge Sanjinés, Bolivia, 1966). Centro Cultural Leonardo Favio - Río Cuarto

Metáfora sobre la recuperación de la soberanía indígena. Una joven campesina aymara es violada y asesinada por un comerciante mestizo. Antes de expirar, ella logra decirle a su esposo el nombre del asesino. Pasa un año de paciente esperando hasta que llega el día de la venganza que se efectúa en un duelo a muerte. Entrada general 100 pesos. Estudiantes y jubilados, 50.

A las 21. Visita al taller de María Gambaleri

María Gambaleri es artesana en metal dedicada a la producción de mates, bombillas y piezas únicas realizadas en alpaca y calabaza, fusionando con otros materiales como piedras, maderas y resinas. Piezas que conservan la línea de su diseño propio con la intención de crear un objeto único y genuino manifestándose en líneas fluidas y sutiles sobre el metal. Sus trabajos se exhiben en la feria del Paseo de las Artes de Córdoba. Se puede seguir en Youtube CulturaCBA

IG: @alma_tierra_mates

A las 22. Mini recital de Madre Chicha (Villa María).



La banda de cumbiarock psicodélica retoma la presentación de su cuarta producción Dásela a Les Buenes, producido por Ar13$ y Santa Poderosa y editado en octubre 2019 de manera independiente. Se puede seguir en Youtube CulturaCBA

Domingo 12

A las 18. Piano libre. Paseo del Buen Pastor - Hipólito Yrigoyen 325

Vuelve el ciclo de conciertos de piano al aire libre que tiene por objetivo fomentar el encuentro de la música clásica y la popular. El instrumento, con sus características teclas, se instala en una de las esquinas del Paseo del Buen Pastor para que los transeúntes que circulen por la manzana puedan tocarlo y compartir su música con el resto. Actividad libre y gratuita.

A las 21. Visita al taller de Sathya Leather Bags.

Sathya propone un producto de alta calidad en una línea de diseño atemporal, siendo la versatilidad su mejor cualidad. Utilizando el cuero como materia prima principal y trabajada de manera artesanal cada pieza es única y de edición limitada. Se puede seguir en Youtube CulturaCBA

IG: @sathya.leather.bags

A las 20. Pequeños Conciertos Académicos. Centro Cultural Córdoba - Av. Poeta Lugones 401

En el marco de la Feria Provincial de Artesanías, la Orquesta Académica Juvenil realiza el ciclo Pequeños Conciertos Académicos con la participación de diferentes formaciones de la agrupación. En esta ocasión, se presentará un dúo de arpas formado por Gabriela Russo y Luciana Costa, quienes interpretan Dyades -Cuatro pequeños dúos para arpa-, del arpista compositor francés Bernard Andrès. Luego, el programa ofrece el Trío para flauta, chelo y piano de Joseph Haydn, en la interpretación de Melisa Montes, Ayelén Bustos Marrero y Daniela Ojeda, respectivamente. El ciclo finaliza con el Cuarteto en Sol menor de Edvard Grieg, en la interpretación de Nicolás Raspo (violín), Joaquín Recuero (violín), Arturo Ibáñez (viola) y Ayelén Bustos Marrero (chelo). La entrada es gratuita con retiro previo en la boletería del Centro Cultural Córdoba.

A las 20. Como el Ave Fénix. Teatro Real – Sala Carlos Giménez - San Jerónimo 66

Explosión Rumbera presenta coreografías de diferentes géneros musicales y muestras de acrobacia en tela. Entradas 800 pesos a través del sistema autoentrada.com o en boletería del teatro.