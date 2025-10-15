La 39° Feria del Libro Córdoba propone una nueva jornada de diversas actividades para todos los públicos este jueves en la ciudad. Las carpas con los stands editoriales recibirán al público de 11 a 21 horas, y los demás espacios se podrán recorrer de manera libre y gratuita en la Supermanzana de la Intendencia.

Entre los destacados del día, sobresalen dos nuevas actividades del Ciclo CONICET. Desde las 17, el organismo de investigación argentino presentará “Culturas interiores: archivos virtuales y divulgación de la historia” a cargo de las investigadoras María Victoria López y Camila Tagle, quienes repasarán las figuras, ámbitos y empresas culturales de la provincia de Córdoba de los siglos XIX y XX, en la carpa Julio Carri Pérez.

A las 18, en la carpa Susana Cabuchi, la bióloga cordobesa Carla de Aranzamendi compartirá su experiencia a bordo de la expedición del CONICET en alta mar. La expedición registró picos de más de 80 mil espectadores en vivo por streaming, en una transmisión histórica para la ciencia argentina.

A las 20, el Teatro Comedia (Rivadavia 254) será sede del espectáculo teatral “El Alma es una Sábana Blanca”. La obra de Venturini, reconocida tardíamente, es de una singularidad apabullante, un retrato roto, fisurado, pero amable y amoroso, de una familia compuesta por mujeres, que conocemos a través del relato de Yuna, su protagonista. La entrada es gratuita, hasta agotar la capacidad de la sala.

En el mismo horario, el periodista Hernán Brienza estará a cargo de la charla “A 80 años del 17 de octubre”, en la que analizará los hechos acontecidos el 17 de octubre de 1945, cuando el pueblo se movilizó a Plaza de Mayo. Será en la carpa Leonor Allende, en la previa del Día de la Lealtad.

En el mismo sentido, la jornada cerrará con la proyección de “Los Resistentes”, en el Cineclub Municipal (Bv. San Juan 49). La película recopila relatos de protagonistas de la resistencia peronista, época situada entre 1955 y 1965, incluyendo los bombardeos y el golpe militar del 55. Será a partir de las 21.