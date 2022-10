La Feria del Libro Córdoba 2022 entra en su recta final pero todavía quedan muchas actividades para todos públicos con entrada libre y gratuita.

El fin de semana extra largo es una excelente excusa para acercarse a disfrutar de las numerosas propuestas infanto-juveniles con talleres, espectáculos y presentaciones de libros; encuentros de lectura y escritura de poesía.

También de las charlas de educación, cultura, pensamiento contemporáneo y temáticas actuales; teatro, música, y presentaciones de libros.

Además, de 11 a 21 están abiertos todos los stands de venta de libros en la supermanzana de la Plaza de la Intendencia y de 15 a 21 en el Cabildo. Mirá la agenda completa:

LUNES 10/10

17 hs. Charla “Memes y polidramas contemporáneos”, a cargo de No es de Vegana. Una pregunta como “¿en qué andan, amichas?” no necesita explicación para las más de 400 mil personas que siguen a No es de Vegana, un proyecto cordobés de memes lleno de guiños y señas de identidad. Sus responsables (las “absurdas” Ariel y Gluko Lin) dialogarán con la antropóloga Cecilia Castro. Entre otros temas, abordarán el meme como vehículo para comunicar ideas, humor, ironía y posmodernismo. Escenario Sobremonte.

17 hs. Charla “Autismo en todos los sentidos”. Disertantes de: Fundación Familias CEA Córdoba. Curaduría de “Potenciate”. Domo Inclusivo.

17 hs. Conferencia “¿Es posible una Escuela Nueva?”, basado en el legado de las autoras Olga y Leticia Cossettini. El encuentro tiene incluye una actividad vivencial cossettiniana, a cargo de la profesora Marcela Ciappini. Organiza: CALIPACER. Auditorio Calipacer.

17 hs. “Historia del teatro de títeres”. Lucía Di Mauro. Participan: Mauricio Pereyra, Iván Buenader,Mario Díaz, Carlos Piñero, Mónica Evangelista, Yanina Pérez, Patricia Coppola y Marcos Luc. Domo Joven.

18.30 hs.. Mesa debate “El Mundial, una pasión global”. A pocas semanas de la esperada Copa del Mundo de Qatar, se debate sobre fútbol y sociedad, y el impacto que provoca la gran competencia del fútbol. Participan: Bocha Huriet, y Alejandro Mareco, entre otras/os. Escenario Sobremonte.

20 hs. MÚSICA. Hilda Lizarazu + Escalandrum con Daniel Pipi Piazzola en vivo. Escenario Sobremonte.