Feriado del 17 de agosto: Municipalidad de Córdoba definió el esquema de servicios
El Transporte Urbano de Pasajeros circulará este viernes con frecuencia de día sábado. Los detalles.
La Municipalidad de Córdoba determinó las prestaciones que estarán operativas para el fin de semana del 15 al 17 de agosto. Recordamos que el próximo 17 de agosto es feriado en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín.
Así ha quedado definido el esquema de servicios para el ámbito de la ciudad de Córdoba:
- El Transporte Urbano de Pasajeros circulará el viernes con frecuencia de día sábado, con refuerzos. El resto del fin de semana el servicio será normal.
- La recolección domiciliaria de residuos será normal viernes, sábado y domingo.
- El viernes, el Sistema de Estacionamiento Medido Municipal (SEMM) y el Estacionamiento Controlado será gratuito en los lugares permitidos; mientras que el sábado será normal de 8 a 14 horas.
- Las plantas de Inspección Técnica Vehicular permanecerán cerradas.
- Los cementerios San Jerónimo y San Vicente estarán abiertos de 8 a 18 horas.
- El Palacio 6 de Julio permanecerá abierto el viernes y sábado, de 8 a 16 horas, para la activación de la Tarifa Social para Personas Mayores de 70 años. Las demás dependencias municipales estarán cerradas.