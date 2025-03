En Argentina ya se vivencia el primer "finde XXL", y la cuestión es una novedad.

Esperada en el área turística, quienes cumplen actividades "normales" en el orden laboral tienen la posibilidad -la que pueda abrir la crisis actual-, por caso, de extender el descanso.

El 2025 tiene, como particularidad, la presencia de jornadas “no laborables”, bien distintas a los “puentes”, de mucha mayor relevancia en lo turístico.

En este camino es que habrá un total de nueve fines de semana extendidos por feriados o la flamante imposición de días casi a modo de asueto. La cuestión no es menor por la reducción de la actividad educativa, pública y bancaria.

Todos los feriados

Lunes 3 de marzo: Carnaval.

Martes 4 de marzo: Carnaval.

Lunes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Miércoles 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 18 de abril: Viernes Santo.

Jueves 1° de mayo: Día del Trabajador.

Viernes 2 de mayo: DÍA NO LABORABLE.

Domingo 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

Lunes 16 de junio (se traslada del 17): Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes.

Viernes 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano.

Miércoles 9 de julio: Día de la Independencia.

Viernes 15 de agosto: DÍA NO LABORABLE.

Domingo 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín.

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Viernes 21 de noviembre: DÍA NO LABORABLE.

Lunes 24 de noviembre (se traslada del 20): Día de la Soberanía Nacional.

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Jueves 25 de diciembre: Navidad.