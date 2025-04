El sendero del año tiene cercano el cierre del primer cuatrimestre. Duro y duro.

En ese camino, esta Semana Santa apareció como un impasse, por el asueto del jueves y el feriado del viernes.

En la continuidad del año, mayo trae también varias jornadas marcadas en rojo. Entre ellas, el comienzo de los “días no laborables”, que implementó la gestión de Javier Milei en lugar de los “puentes turísticos”.

Así, un asueto del viernes 2 le seguirá al Día del Trabajador.

Todos los feriados que quedan

Jueves 1° de mayo: Día del Trabajador.

Viernes 2 de mayo: DÍA NO LABORABLE.

Domingo 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

Lunes 16 de junio (se traslada del 17): Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes.

Viernes 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano.

Miércoles 9 de julio: Día de la Independencia.

Viernes 15 de agosto: DÍA NO LABORABLE.

Domingo 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín.

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Viernes 21 de noviembre: DÍA NO LABORABLE.

Lunes 24 de noviembre (se traslada del 20): Día de la Soberanía Nacional.

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Jueves 25 de diciembre: Navidad.