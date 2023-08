La primera edición del Festival Cultura Itinerante se realizó el pasado sábado en el Quality Espacio.

Con dos escenarios simultáneos: Refugio y Bajo Cero, diversos artistas dijeron presente ante el público cordobés que esperaba con ansias el evento.

No Te Va Gustar y una sorpresa para los fanáticos

La banda uruguaya dijo presente en Córdoba y dejó un anuncio especial para todos sus fanáticos: la ciudad formará parte de su próxima gira en 2024 , año en que se cumplen 30 años del nacimiento del grupo.



Cerrando el Festival de Cultura Itinerante, el grupo conformado por Emiliano Brancciari (vocalista), Guzmán Silveira (bajista), Diego Bartaburu (batería), Martín Gil (trompeta y coros), Denis Ramos (trombón), Mauricio Ortiz (saxo), Pablo Coniberti (guitarra) y Francisco Nasser (teclados).





“Bienvenidos a la república de Córdoba”, fueron las palabras de Emiliano antes de salir al escenario. Y un público que recibió a la banda con la expectativa acumulada de toda la jornada.

Suenan los primeros acordes y todo explota. “Cero a la izquierda” fue la canción que dio inicio a un show que duraría más de una hora y media. Entre saltos y emoción, el público parecía una sola marea que entonaba cada verso a viva voz.



La tercera canción de la noche fue “Tan Lejos”, que sorprendió al bajista Guzmán Silveira que con un gesto alienta al público a cantar más fuerte: “Adentro llueve y parece que nunca va a parar", como un grito colectivo.



No faltaron hitazos como “Chau”, “Corazón" y “Ese Maldito Momento”. Una bandera con el escudo de Instituto agitaba frente a la valla y marcaba la localía cordobesa en el espectáculo.

“Llegó el momento Córdoba… explotamos todo”, grita Emiliano desde la tarima y con guitarra en mano, saltando por un escenario encendido al ritmo de “Prendido Fuego”. “Clara” y “Al Vacío” bajaron los decibeles en la noche y la sensibilidad de las canciones encendieron la emoción entre los presentes.



“Verte Reír” fue una de las sorpresas de la noche, cuando ingresaron al escenario Koino Yokán. El dúo musical nacido en Buenos Aires en 2018, y que ya había participado sorpresivamente en el mismo escenario junto a Cruzando El Charco, minutos antes.

“No hay dolor”, “Memorias del olvido” y “Fuera de control” también sonaron con fuerza en el Escenario Bajo Cero del Quality Arenas. Finalmente, la banda cerró el espectacular show con “No era cierto” y muy pocas ganas de despedirse. Incluso con luces apagadas, Emiliano vuelve al escenario para agradecer la noche: “Gracias maravillosa Córdoba, chau”.

El Kuelgue

La banda liderada por el actor y guionista Julián Kartun (voz) dio un show para el recuerdo en el escenario refugio, acompañado por Santiago Martínez (voz y teclados), Juan Martín Mojoli (bajo), Nicolás Morone (guitarra), Pablo Vidal (saxofón) y Tomás Baillie (batería).



El público recibió con intensa expectativa al grupo, aunque la emoción explotó con los primeros acordes de su sencillo más popular: Parque Acuático. Como si fuera poco, el grito colectivo continuó con Bossa & People y En Tanto y en Cuanto, otros de sus grandes sencillos del álbum Beatriz (2010).

No faltaron canciones de su nuevo disco: Hola Precioso. En sintonía sonó la canción que da nombre al álbum, sumado a Sinoca, Peluquita y La Curva. También sonó otro de sus hits: Circunvalación.



El grupo se caracteriza por su mezcla de múltiples géneros como el funk, el jazz, el candombe, el rock, la bossa nova, el tango, el reggae, entre otros estilos.

Cruzando el charco

Cruzando el Charco recordó su presentación en el Cosquín Rock con especial cariño: “Cuando tocamos esta canción en las sierras, pasó algo muy hermoso, y esperamos que acá se repita", comienza el vocalista Francisco Lago.

Así empiezan a sonar los primeros acordes de El Trato, la canción más escuchada del grupo platense, caracterizado ya por su mixtura de géneros. Hoy, la banda está conformada por Nahuel Piscitelli (guitarra, programación y coros), Ignacio Marchesotti (percusión), Matías Perroni (batería) y Juan Matías Menchón (bajo).



Para más y Terminales fueron dos de las canciones que hicieron retumbar las paredes del Espacio Quality.

El Zar

Otro de los shows más esperados de la noche fue El Zar, dúo integrado por Facundo Castaño Montoya en voz y Pablo Giménez en guitarra.

Superstar, La Declaración y Perdiendo el control, fueron algunos de los singles que cantaron ante el público cordobés que los recibió con especial calidez en el Escenario Refugio de Quality Espacio.



Una noticia especial dejó su presentación: el 6 de octubre dirán presente en Club Paraguay. Una fecha que promete y adelantaron mucha emoción por volver a la provincia antes de que finalice el 2023.

Koino Yokán

El dúo capitalino llegó a la ciudad de Córdoba posterior a Manu Martínez. Y fue la sorpresa de la jornada en más de una ocasión: salió al escenario junto a No Te Va Gustar y Cruzando El Charco.

Todo el día así, Lo que hoy quieras y Cada letra que escribo, fueron algunas de las canciones que no dejaron de sonar en el Escenario Bajo Cero.



El dúo formado en octubre de 2018 por Tomás Otero y Jeremías Oro, en sus inicios se dedicó principalmente a realizar versiones propias de canciones populares, generalmente de rock argentino. Hecho que le valió alta popularidad.

Hoy, la banda se fortalece con sus sencillos caracterizados por la fusión de diversos géneros, que en palabras de Jeremías predomina en el rock.

Paz Carrara

A medida que pasaba el tiempo, más gente se sumaba al festival. Casi con el atardecer, todos fueron al Escenario Refugio para escuchar a la cordobesa que siempre que puede vuelve a su casa. La solista cordobesa Paz Carrara fue el primer show masivo del festival y se llevó las primeras ovaciones.



"Me cansé de hacer canciones que no salgan si no estoy llorando", canta Paz mientras el público corea y le hace sentir que está en su ciudad. Un instante de silencio invade al Quality hasta que todos explotan en un grito: "Aunque nunca te lo diga" para seguir con la canción del mismo nombre.

Cuando cuenta la historia de que se olvidó en la casa de una ex pareja unas "Converse", el público estalla y quién dudaba de irse se queda para escuchar uno de los hits. "Y ya que estamos el CD que te presté, pero más…", dice Paz para que el público le respondan "me importan las converse" a los saltos.



Se despidió del escenario con Radar, la canción con más de 4 millones de reproducciones en Spotify. Con coros, aplausos y gritos, quedó demostrado que en Córdoba sigue siendo queridísima.

Manu Martínez

Apenas finalizó Irmanas, el público se movió hacia el escenario Bajo Cero que iba a tener su debut. Junto a su guitarrista Migo Scalone, Manu Martínez sorprendió con un show acústico.

Acostumbrada a tener una banda completa, el show fue un íntimo a dos guitarras con quiénes se acercaron a "hacer valla" para ver a la cantante.



Entre canciones de su disco Diecinueve y sus nuevos lanzamientos como Manantial y Ya Será, Manu Martínez dejó al público con la tranquilidad justa para continuar el resto de la jornada.

Irmanas, la sorpresa del festival



En el escenario, la banda Irmanas dio inicio a la primera edición del festival. La banda cordobesa llegó al Festival por el voto popular en Instagram y no le falló a su público. Sin dudas se convirtió en la gran revelación del evento.

El grupo de Paz Elena, Delfina Ferrari, Paz Aravena, Constanza Lemmeh y Estefanía De la Vega comenzó su show con los espectadores sentados y terminó con un aplauso que promete una pronta presencia en los festivales venideros y los escenarios cordobeses.