Fiesta de la Primavera: Carlos Paz y Potrero de Garay serán los epicentros de los shows

Las fiestas por el Día de la Primavera en Córdoba se preparan para celebraciones multitudinarias pese a los pronósticos de lluvias para el fin de semana.

Los eventos más convocantes se realizarán en Villa Carlos Paz, con la tradicional fiesta de los estudiantes, y en Potrero de Garay con la flamante Fiesta Náutica.

En la localidad del Valle de Punilla las actividades comenzarán desde la mañana en el Skatepark donde, partir de las 10, habrá deportes, bandas locales y batallas de freestyle que llegarán desde las 14.

Con un operativo de seguridad especial, las autoridades de la Municipalidad de Villa Carlos Paz esperan recibir cerca de 1500 personas. Habrá veda para la venta de bebida alcohólica entre la medianoche del sábado y las 0 horas del domingo.

Para trasladarse hasta la localidad de la farándula veraniega se dispondrá de una terminal alternativa en Costanera y Nahuel Huapi.

La grilla de espectáculos en el escenario central incluye a La Banda de Grillo, SER, FMK, Ecko, Desakta2 y el cierre con Los Caligaris.

El otro polo de atracción para los jóvenes es la Fiesta Naútica a orillas del Dique Los Molinos en Potrero de Garay.

Con una venta de entradas cerca de agotarse, el evento pondrá sobre el escenario a UPAlexia Díaz, Benja Peralta, Mangoldt, Naza Valenzuela, Laza Boldrini, Marcos Peralta, DJ Moguiller, DJPipo y VOSA.

Además de los food truks, las personas podrán participar de sorteos para ganarse un viaje a Brasil, vouchers y un iPhone 15.