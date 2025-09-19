Para celebrar la llegada de la Primavera, la Municipalidad de Córdoba invita a una variedad de propuestas para todas las edades.

A continuación el cronograma extendido del fin de semana y actividades que se desarrollarán los próximos días:

Sábado 20

Parque de la Biodiversidad: durante la jornada habrá dos actividades de educación ambiental pensadas para toda la familia en forma libre y gratuita. Además, de 10:00 a 12:30 y de 14:30 a 17:00 horas se realizará un recorrido libre para reconocer las flores que existen en el Parque.

Parque Las Heras-Elisa: desde las 16:00 horas, vecinos y vecinas podrán vivir diversas propuestas entre las que se encuentran Talento de Barrio, con jóvenes que tendrán la oportunidad de mostrar su arte; kermes con actividades recreativas; experiencia de realidad virtual; y jornada de vacunación antirrábica para perros y gatos.

Ajedrez Social: de 12:00 a 18:00 horas se realizará un nuevo abierto de ajedrez social en el hall del Pabellón Argentina de la U.N.C. La competencia incluye a todas las edades y categorías. En la jornada estará presente la Fundación Familias Cea Córdoba, quienes concientizarán sobre el autismo; y el programa de Huertas Inclusivas del BioCórdoba, que busca promover la agricultura urbana y la gestión sostenible de espacios verdes. La inscripción es gratuita y los cupos son limitados en este link.

Museo Metropolitano de Arte Urbano (Plaza España): de 15:00 a 21:30, se realizará la quinta edición del festival gráfico “Asteroide”, un encuentro con más de 60 proyectos locales y de otras regiones, que ofrecerán stickers, fanzines, remeras, publicaciones y objetos impresos en múltiples técnicas como serigrafía, xilografía o cianotipia. También habrá talleres, conversatorios y música en vivo.

Noche de los Paseos: de 17:00 a 23:00 horas, vecinos y vecinas podrán recorrer de manera gratuita, la variada oferta de emprendimientos que integran la economía social, y que se encuentran distribuidos en los siguientes espacios: Parque Las Heras-Elisa, Plaza Jerónimo del Barco, Plaza General Paz, Plaza Núñez, Plaza Alta Córdoba, ExPlaza Vélez Sarsfield, Paseo Güemes y Paseo del Orgullo, en el Centro de Divulgación Municipal de Diversidad Sexual y Género en el Parque Sarmiento. Habrá shows y distintas actividades: una propuesta para toda la familia.

Domingo 21

Museo Metropolitano de Arte Urbano (Plaza España): desde las 17:00 y hasta las 20:00 se presentará el artista Axel. Además, estarán presentes Lucho Arrieta, Luciano Persoglia, Misty Soul Choir y Dj´s que le pondrán color y alegría para darle la bienvenida a la estación.

Cordobazo-Visita guiada: partirá desde la Oficina de Información Turística Güemes a las 10:30 horas (Diagonal Garzón 400). Será libre y gratuita recorriendo la casa histórica de la CGT, las escalinatas del Cinerama, Xerox (Colón y Fragueiro) y la Plaza Colón. Se trata de un recorrido de casi dos horas de caminata, por lo que se recomienda llevar ropa y calzado cómodo, gorra y agua para mantenerse hidratado.

Miércoles 24 y jueves 25

“Córdoba de los Patios IV edición”: 14 patios históricos y contemporáneos abrirán sus puertas para recibir a vecinos y turistas. Los espacios que habitualmente permanecen cerrados al público se convierten en escenarios vivos donde la arquitectura, la música, la historia y la hospitalidad se entrelazan.

Se podrá visitar el Cabildo Histórico, la Iglesia Catedral, el Museo San Alberto, el Museo Sobremonte, el Colegio Nacional de Monserrat, el Museo de la UNC, el Museo Juan de Tejeda, el Centro Cultural Casa España-Córdoba, el Centro Cultural Paseo Córdoba de la Nueva Andalucía, Museo Superior de Bellas Artes Evita – Palacio Ferreyra, Museo de Bellas Artes Emilio Caraffa, Multiespacio Cultural Bancor, el Edificio histórico de la Legislatura y el Museo de la Pizza, con el patio de “Doña Coca”.